دولت آمریکا مرعوب مخالفان توافق ژنو نشود/ مسئولیت عواقب اقدامات نسنجیده برعهده دولت امریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم، سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص تحريم هاي اخير وزارت خانه هاي خزانه داري و خارجه آمريكا در مورد به اصطلاح "تحريمهاي جديد آمريكا عليه حاميان برنامه اتمي ايران" اظهار داشت: متاسفانه شاهد يك سر در گمي جدي در رويكرد ، تصميمات و اظهارات مقامات آمريكايي هستيم و در حاليكه مقامات دولت آمريكا به ظاهر در حال توجيه بخشهاي قانونگذاري ايالات متحده براي خودداري از تصويب تحريم هاي جديد عليه جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب پيشبرد طرح اقدام مشترك جمهوری اسلامی ایران و گروه ١+٥ هستند ، ازسوي ديگر در اقدامي سوال برانگيز وزارت های خزانه داری و خارجه امریکا در اقدامی غير سازنده و در مسير رويكردهاي قبلي كه بارها از سوي مقامات بلندپايه آمريكا ناموفق بودن آن به صراحت مورد تاكيد قرار گرفته است ، مجددا به اين اقدام تكراري و بي فايده مبادرت كرده و مجموعه هايي از ايران و چند شركت خارجي را در فهرست تحريم ها قرار داده اند.

افخم با اشاره به اینکه گروهی در داخل و خارج از دولت آمریکا تلاش دارند توافق ژنو را از بین ببرند، گفت: این افراد با درک ناقص و بدفهمی خیال می کنند که تحریم ها و نه رسیدن به تفاهم راه حل نهایی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر جدیت جمهوری اسلامی ایران برای رفع نگرانيهاي منطقي طرفهاي گفتگو در خصوص برنامه صلح آميز هسته اي ایران ، ضمن انتقاد شدید از اقدام اخیر افزود: اينگونه اقدامات را غيرسازنده و خارج از مسير تفاهم انجام شده در ژنو ارزيابي نموده و دولت ايالات متحده آمريكا را به پايبندي ، واقع بيني و مرعوب نگردیدن در برابر برخي تندروهای مخالف روند مذاکرات ژنو توصیه می کنیم.

افخم افزود: مسئولیت عواقب اقدامات نسنجیده تماما بر عهده دولت امریکا است.