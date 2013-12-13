این پیروزی تقدیم به هواداران فولاد/ برای پیروزی انگیزه مضاعفی داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلام رضا رضایی پس از بازی تیمش برابر تیم صبای قم اظهار کرد: تیم ما بازی سختی را انجام داد ولی از آنجا که به سه امتیاز بازی نیاز شدید داشتیم برای رسیدن به این امر تمام تلاشمان را کردیم.



وی افزود: در این هفته تمام تمرکز خود را روی کسب سه امتیاز این بازی گذاشته بودیم و خوشحالیم که به اهداف خود دست پیدا کردیم.



بازیکن تیم فولاد خوزستان ادامه داد: تیم ما در این بازی منسجم تر بازی کرد و تمامی بازیکنان برای پیروزی در این بازی انگیزه مضاعفی داشتند.

وی بیان کرد: با وجود این که در این بازی از داشتن هوادار محروم بودیم ولی این پیروزی را به هواداران خود تقدیم می کنیم زیرا آنها همیشه یار ما بوده اند.



رضایی تصریح کرد: تیم ما در این بازی می توانست گل های بیشتری را به ثمر برساند ولی خیلی از توپ های ما تبدیل به گل نشد.



به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته هجدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، امروز جمعه بازی دو تیم فولاد خوزستان و صبای قم برگزار و به پیروزی دو بر صفر فولاد منجر شد. این بازی بدون حضور تماشاگران برگزار شد.