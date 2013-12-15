محمدرضا کشوریفرد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست تیم فوتبال صبای قم مقابل فولاد خوزستان با بیان مطلب فوق اظهار داشت: واقعا نمیدانم درباره داوری این مسابقه چه بگویم. داور وسط یک حکم میداد و کمکهایش یک حکم دیگر. اعصاب بازیکنان ما به خاطر این اشتباهات و تناقضها به هم ریخته بود.
وی افزود: برایمان جای سئوال است که چینیش داوریها چگونه است. سه داوری برای ما انتخاب کردند که هیچ کدامشان با همدیگر هماهنگ نبودند. مثلا کمک داور در یک صحنه میگفت توپ به اوت رفته و داور معتقد بود توپ اوت نشده. همچنین داور اخطارهایی میداد که جای سئوال داشت.
مدیرعامل باشگاه صبای قم با بیان اینکه میخواهیم چیدمان داوریها درست باشد، گفت: این وضع داوری نیست و نمیدانم داوریها به کجا میرود. یک تیم هماهنگ داوری برای بازیها ما بفرستند نه اینکه سه داوری باشند که هنوز یکبار هم با یکدیگر قضاوت نکردهاند. آن هم برای این مسابقه حساس که سه امتیازش برای دو تیم مهم بود.
کشوریفرد با انتقاد از مسئولان فدراسیون فوتبال و کمیته داوران ادامه داد: نمیدانم اصفهانیان (رئیس کمیته داوران) کجاست. آیا او تهران است یا زنجان؟ چه کسانی داوران را انتخاب میکنند؟ آیا اصفهانیان خودش داوران را میشناسد؟ کفاشیان (رئیس فدراسیون فوتبال) چه کار میکند؟ ما توقع داریم کفاشیان به کمیته داوران ورود کند و ببیند داوران با این تیمها چه کار میکند.
وی با اشاره به اشتباهات داوری علیه تیم صبا در هر هفته، خاطرنشان کرد: نمیدانم این اشتباهات سهوی است یا عمدی ولی هر هفته داریم بد میبینیم. این اشتباهات فقط متوجه تیم ما نیست و برای تیمهای دیگر هم رخ داده است.
مدیرعامل باشگاه صبا در ادامه با نامساعد دانستن شرایط این تیم، گفت: اوضاع تیم خوب نیست. از نتایجی که به دست میآید و از بازیکنان راضی نیستیم. البته یکسری از بازیکنان زحمت میکشند ولی باید تعصبها بیشتر شود.
کشوری فرد تاکید کرد: از عملکرد کادر فنی راضی هستیم. مرفاوی و همکارانش خوب کار میکنند ولی بازیکنانمان تمرکز ندارند. تیم صبا به باخت عادت کرده است و امیدواریم زودتر از این شرایط خارج شویم.
وی در پایان در پاسخ به این سئوال که "در صورت تداوم ناکامیهای تیم صبا چه تصمیمی میگیرد"؟ گفت: فعلا منتظریم تا استاندار قم مشخص شود. شاید تصمیمهای خطرناکی بگیریم! البته برای رفع نقاط ضعف تیم یکی، دو بازیکن خارجی در خط دفاع و حمله مد نظر داریم که به احتمال زیاد به زودی به ما اضافه خواهند شد.
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