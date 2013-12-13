مس کرمان کلکسیون ناکامیها را تکمیل کرد/ فوتبال کرمان هم شش تایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حکایت تیم فوتبال مس کرمان در فصل جاری حکایت عجیبی است که در سالهای اخیر برخی از تیمهای لیگ برتری کرمان در رشته های دیگر ورزشی با آن غریبه نیستند.

مس کرمان نیز با حواشی عجیبی از ابتدای فصل برخوردار بوده است و به نظر می رسد مس کرمان دارد راهی را می رود که چند فصل قبل مس سرچشمه دنبال کرد و در نهایت امتیاز این تیم را که از سرمایه های کرمان بود به تیمی متمول از خراسان جنوبی فروختند و به این ترتیب دیگر تیمی به نام مس سرچشمه در استان کرمان وجود ندارد.

مس کرمان نیز نه به دلایل فنی بلکه به دلیل ضعف شدید مدیریتی از سوی مسئولان سابق این تیم هم اکنون در معرض سقوط از لیگ برتر قرار گرفته است و گویی راهی برای رهایی از این وضعیت را نیز ندارد.

فوتبال کرمان قربانی مدیریت ضعیف شرکت مس در دولت دهم

زمانی که رسانه های و کارشناسان نسبت به مدیریت ضعیف این تیم در فصل نقل و انتقالات می گفتند و هشدار می دادند این تیم به لیگ پائین تر سقوط می کند اما گویی هیچ گوش شنوایی در استان کرمان نبود.

این تیم در فصل نقل و انتقالات مجموعه ای از بازیکنان درجه چندم لیگ دسته اول و تیمهای سقوط کرده به لیگ دسته اول را جذب کرد و هر هوادار عادی نیز می دانست با این ترکیب مس کاندید اول حذف شدن از لیگ برتر خواهد بود اما مدیر وقت اعتقاد داشت این تیم یکی از قوی ترین تیمهای لیگ برتر می شود اما اکنون دیگر از مدیریت سابق باشگاه خبری نیست و کسی نیست جوابگوی وضعیت کنونی مس کرمان باشد و داستان سقوط مس کرمان نیز درست به نیمه رسیده است. و گمان می رود به آخر برسد.

مس کرمان تا پایان نیم فصل اول حتی نتوانست یک پیروزی را کسب کند، هر مربی را که جذب کرد با بروز حواشی مختلف آن را تغییر داد تا پس از تغییر دو مربی به پرویز مظلومی رسید اما با وجود تمام توانی که برای این تیم گذاشته شد اما مس همچنان در انتهی جدول قرار گرفت.

بسیاری عقیده دارند مس کرمان قربانی تصمیم اشتباه دولت دهم در انتخاب مدیرعامل شرکت مس ایران شد اما هر چه که بود مس تنها یکگام کوچک دارد تا تنها نماینده فوتبال شرق کشور در لیگ برتر این لیگ را ترک کند.

مسئولان نقش فرهنگی مس کرمان را فراموش کرده اند

اما شاید مسئولان فراموش کرده اند که اهمیت وجود مس کرمان در این شهر که در نزدیکی مرزهای شرقی قرار دارد چقدر است و تا چه حد توانسته روحیه نشاط و پویایی را به کرمان باز گرداند.

مس کرمان شاخصی از شادابی در بین جوانان کرمانی است که اگر از دست رود مسلما جایگزینی در شهر کم امکاناتی مانند کرمان نخواهد داشت.

به هر صورت مس کرمان امروز مردم کرمان را غمگین کرد و طعم حقارت را به فوتبالدوستان کرمانی چشاند یکی از سنگین ترین شکستهای تاریخ فوتبال کرمان امروز مقابل پرسپولیس رقم خورد.

شش گل در ورزشگاه شهید باهنر کرمان دریافت کردیم و نکته تاسف بار این بود که تماشاگران پرسپولیس در این روز بیشتر از هواداران مس کرمان بود.

هزاران نفر از هواداران پرسپولیس از استانهای اطراف و شهرستانها برای تشویق این تیم آمده بودند اما کرمانیها که همین چند سال قبل بود که سکوها را مملو از تماشاگر می کردند ترجیح دادند حقارت فوتبال کرمان را از پای تلویزیون های خود ببینند.

حواشی دیدار مس - پرسپولیس

مس در دقیقه دوم این دیدار نخستین گل بازی را پذیرفت و تنها چند دقیقه بعد از ان بود که گل دوم را دریافت کرد و از هم پاشید.

نه برزیلی های مس توانستند کاری کنند و نه مربی استقلالی و حتی بایکنان سابق پرسپولیس در لیگ برتر. در حالیکه طی چند ماه آینده فوتبال ایران حضور در بزرگترین رویداد فوتبالی را تجربه می کند اما مس در همین سال سقوط آزاد خود را ادامه می دهد و کسی نیست دست این تیم را بگیرد.

مس امروز شش تایی شد، در نیمه دوم این بازی نیز در دقایق اول داور پنالتی مشکوکی برای پرسپولیس گرفت تا مس دیگر نتواند خود را باز یابد.

اخراج مظلومی در روزی که دایی از داوری راضی بود

حواشی در این لحظه از بازی آنقدر بالا گرفت که مظلومی بازیکنان را جمع کرد که از زمین خارج شود و میزان اعتراضش به حدی رسید که داور وی را اخراج کرد حتی مسئولان دیگر مس نیز به اعتراض برخواستند اما از ترس اینکه آنها نیز با کارت قرمز مواجه شوند خیلی زود با تصمیم داور کنار آمدند. و در کمال تعجب دایی نیز پس از هفته ها که داوری به نفع تیمش بود داور را قاطع و بدون حاشیه دانست.

نکته عجیب دیگر اینکه یکی از هواداران پرسپولیس از شکست سنگین مس آنچنان خوشحال بود که در دقایق پایانی به میانه زمین آمد و بازیکنان این تیم تهرانی را در آغوش گرفت اما بار دیگر این تنها اشک هواداران مس کرمان بود که بر سکوها نشست.