به گزارش خبرنگار مهر، ‌اميرعلي اكبري فرنگي كار سنگين وزن كشورمان که به خاطر استفاده مجدد از مواد نیروزا مادام العمر از حضور در کشتی محروم شده است در دفاع از خود گفت: من به عشق مردم و وطن از ميلياردها تومان پول گذشتم اما عادلانه نيست بدون اطلاع و اشراف به حقيقت در رابطه با اين اتفاق حكم صادر كنيد.

اميرعلي اكبري در ابتداي اظهاراتش به دو سال محروميت سخت و شكننده قبلي خود اشاره كرد و گفت: روزهاي سخت و سياه محروميت طوري بر من گذشت كه هيچگاه جرات تكرار آن اشتباه و دوپينگ مجدد را نداشتم،‌اما هنوز نمي دانم چه اتفاقي افتاد كه اميرعلي اكبري را به چنين سرانجامي رساند. الان هم آمده ام تا از شرافت و 16 سال زجر و ممارست در كشتي دفاع كنم. تنها يك آرزو دارم تا حتي جانم را فداي اين مردم و كشورم كنم تا به نوعي مهر تاييدي بر ادعاي من باشد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا نظارت دقيقي در اردوهاي تيم ملي بر نحوه تغذيه و استفاده از مكمل هاي خوراكي نبود گفت: دكتر امير ساسان بطور مدام و دقيق بر نحوه تغذيه بچه ها و همچنين استفاده از مكمل هاي خوراكي و مجاز نظارت داشت و حتي خودم كه يك بار قرباني دوپينگ شده بودم حتي فكر اين كار هم نمي كردم.

مرد طلايي رقابتهاي جهاني 2010 روسيه ادامه داد: مطمئن هستم مافياي كشتي يعني كشورهايي مثل روسيه،‌ آذربايجان و تركيه به هيچوجه اجازه بازگشت و شكست اين حكم را نمي دهند چرا كه با محروميت علي اكبري طلاي سنگين وزن جهان و المپيك به آنها رسيد.

علي اكبري با اشاره به نوع تغذيه خود گفت: من تا پيش از رقابتهاي جهاني مجارستان حتي از آب كلمن اردو نيز آب مصرف نمي كردم و همواره از آب معدني های پلمپ شده مصرف داشتم تا مبادا اتفاقي مشابه گريبان گير من شود. تنها زماني كه ترديد دارم مرتکب اشتباه شدم و قرصي بدون اطلاع مصرف كردم، موقعي بود كه براي ماسا‍ژ به اتاق تمرين و استراحت تيم آذربايجان و ماساژور بلغار اين تيم كه قبلا در تيم ملي ايران فعاليت داشت رفتم. البته به هيچ عنوان قصد اتهام ندارم اما زماني كه او به من قرصي را تحت عنوان مسكن ديكلوفناك داد من نديده و ندانسته آنرا مصرف كردم. اين قرص زير زباني بر خلاف تصور من از داروهاي ديكلوفناك كه مزه اي گچي دارند،‌ ترش‌تر بود.‌

ملي پوش سنگين وزن كشتي ايران که جمعه شب به برنامه ورزش از نگاه دو آمده بود در حالي كه توان كنترل بغض خود را نداشت با چشماني گريان ادامه داد: دشمني من با كشور آذربايجان بعد از رد كردن پيشنهاد آنها روز به روز بيشتر شد تا در نهايت به سرانجامي دچار شدم كه هيچ اميدي به بازگشت و اثبات بي گناهي خودم ندارم. من 45 روز قبل از جهاني مجارستان در يونيورسياد روسيه تست دوپينگ دادم و خوشبختانه پاك بودم. حتي بعد از بازگشت به ايران و بعد از رقابتهاي انتخابي كه حدود سه هفته تا اعزام برگزار شد هم دوباره تست دوپينگ دادم و اين بار هم منفي بود. چطور ممكن است علي اكبري كه يكبار قرباني دوپينگ شده بود دست به تكرار اين اشتباه بزند.

وي ادامه داد: وزن طبيعي من حدود 115 كيلوگرم بود كه براي رسيدن به وزن 120 كيلو و همساني با حريفان بايد با مصرف مكمل هاي دارويي مجاز،‌ وزنم را افزايش مي دادم اما باز هم از ترسم هيچ مكمل مجازي هم مصرف نكردم و تنها با خوردن مواد غذايي تازه و طبيعي كه حدود 3 تا 4 ميليون هزينه شخصي براي من داشت به تقويت جسماني و تمرين پرداختم.

در اواسط گفتگوي احساسي امير علي اكبري با اين برنامه زنده تلويزيوني قهرماناني همچون بهداد سليمي،‌اميد نوروزي و فردين معصومي هم بصورت تلفني روي خط آمده و در تاييد گفته‌هاي اين قهرمان ناكام به اظهار نظر و همدردي با او پرداختند.

علي اكبري در ادامه در حالي كه همچنان اشك مي ريخت به نمونه گيري دوپينگ و امكان تست مجدد اشاره كرد و گفت: بعد از مثبت اعلام شدن نمونه اول تست من هنوز باور نداشتم چنين اتفاقي دوباره رخ داده و با هماهنگي و مساعدت فدراسيون كشتي و شخص رسول خادم دوباره مقدمات تست دوم و ارسال آن به آزمايشگاه وادا ميسر شد،‌متاسفانه دومين نمونه هم مثبت بود چرا كه نوع ماده موجود در خون من حدود شش ماه ماندگاري دارد. ماده اي كه نخواسته و نادانسته وارد بدنم شد. البته من كسي را متهم نمي كنم اما تنها زماني كه به مواد غذايي و داروهاي مصرفي خودم فكر مي كنم به همان قرصي مي رسم كه در اتاق ماساژ تيم آذربايجان به من دادند.

او در پاسخ به اين سوال كه با توجه به حساسيت داستان ايران و آذربايجان و اتفاقاتي كه براي او افتاد چرا به اتاق اين تيم رفته گفت: درد زانو و نياز بدنم به ماساژ باعث شد تا من به همان ماساژور قبلي تيم ملي ايران اعتماد و اطمينان كنم تا ضمن ماساژ ،‌ زانوهاي مصدوم من را هم بانداژ كند. البته مي دانم كه اشتباه بزرگي مرتكب شدم هر چند كه نمي توانم او را نيز متهم كنم.

علي اكبري در بخشي ديگر از اظهاراتش به بدهي خود به كشور آذربايجان هم اشاره كرد و گفت: زماني كه در آذربايجان بودم با امضاي قرارداد حدود 30 درصد از مبلغ را بصورت پيش پرداخت دريافت كردم كه متاسفانه بعد از بازگشت به ايران براي باز پرداخت آن به مشكل خوردم. البته وزير وقت يعني آقاي عباسي وعده داد به شرط بازگشت به ايران بدهي مرا به آذري ها بدهد اما او هم حالا رفته و هيچكس پاسخگوي من نيست!

وي در پايان گفت: از مردم و تمامي مسولان تقاضا دارم كاري كنند كه پاكي و حقيقت گفته هاي من اثبات شود،‌هر چند كه مافياي كشتي اجازه بازگشت را به من نمي دهد و نفوذي كه روسها و آذري ها در وادا و فيلا دارند مرا قرباني مي كند،‌اما بدانيد كه من به عشق مردم به كشورم آمدم و عادلانه نيست كه مثل چند روز اخير با پيش داوري و تهمت با من رفتار شود. بايد از اتفاقي كه براي من افتاد درس گرفت تا در آينده هيچ ورزشكار ديگري قرباني اتفاقات و مافياي ورز نشود.