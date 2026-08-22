خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی ظهر در جلسه قرارگاه کاهش تصادفات استان فارس، با تقدیر از تلاشهای کارکنان پلیس راهور و پلیس راه، گفت: حفظ جان شهروندان از مهمترین اولویتهای انتظامی است و باید برای کاهش حداکثری تلفات ناشی از سوانح رانندگی تلاش شود.
وی با اشاره به اولویت ابلاغی فرماندهی کل انتظامی کشور در زمینه برخورد با تخلفات حادثهساز افزود: تمام فرماندهان و کارکنان باید با نگاهی مسئولانه و جدی، وضعیت تصادفات و تخلفات را به صورت مستمر رصد و تحلیل کرده و بر اساس دادههای موجود برای کاهش تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی برنامهریزی هدفمند داشته باشند.
فرمانده انتظامی فارس، بیتفاوتی را یکی از آفتهای حوزه مدیریت ترافیک دانست و تصریح کرد: هیچگونه بیتفاوتی نسبت به تخلفات درونشهری و جادهای قابل پذیرش نیست و باید با تخلفات حادثهساز به صورت جدی برخورد شود.
همافزایی دستگاهها برای کاهش تصادفات ضروری است
سردار ملکی با تأکید بر ضرورت تعامل میان دستگاههای متولی حوزه ترافیک ادامه داد: همافزایی و تعامل مستمر دستگاههای مسئول و همچنین جلب مشارکت مردم از ارکان اصلی کاهش حوادث رانندگی است.
وی تلاشهای شبانهروزی پلیس برای نجات جان کاربران ترافیکی را خدمتی ارزشمند دانست و گفت: انتظار میرود تمامی فرماندهان و مسئولان با جدیت عمل کنند تا شاهد وقوع تصادف فوتی در هیچ یک از محورهای استان فارس نباشیم.
تدابیر ویژه برای مدیریت ترافیک شیراز
فرمانده انتظامی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت ترافیکی کلانشهر شیراز اظهار کرد: با توجه به حجم بالای ترددها، تدابیر و برنامهریزیهای ویژه برای مدیریت ترافیک در ساعات پرتردد شبانهروز باید در دستور کار پلیس راهور قرار گیرد.
سردار ملکی همچنین بر ضرورت تکریم شهروندان در فرآیند رسیدگی به سوانح رانندگی تأکید کرد و افزود: در حوزه ترسیم کروکی، رضایتمندی شهروندان باید در اولویت قرار داشته باشد و تلاش شود زمان حضور کارشناسان و ترسیم کروکی به حداقل ممکن برسد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وقوع تصادفات و تلفات جادهای از هیچ فرمانده و مسئولی پذیرفته نیست و تمامی یگانهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی باید با استفاده از تمام ظرفیتها، تجهیزات و دانش روز، برای کاهش ملموس تلفات رانندگی تلاش کنند.
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