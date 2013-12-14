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۲۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۱

عدلی منصور:

معترضان با ملت همراه شوند/ زمان تکمیل انقلاب مصر فرا رسیده است

معترضان با ملت همراه شوند/ زمان تکمیل انقلاب مصر فرا رسیده است

رئیس جمهوری مصر ضمن درخواست از معترضان برای همراهی با ملت اعلام کرد که اکنون زمان آن فرا رسیده است که انقلاب مصر فرا برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، عدلی منصور رئیس جمهوری مصر امروز در سخنان اظهار داشت: ما در مقابل چالش های دشواری قرار داریم، اما قادر به مقابله با آنها هستیم. زمان آن فرا رسیده است که انقلابمان را کامل  و مصر را بازسازی کنیم.

وی با بیان این مطلب افزود: قانون اساسی جدید مصر بیانگر گوناگونی فرهنگ ملت مصر است. منصور در ادامه از شهروندان مصری خواست که در همه پرسی قانون اساسی شرکت کنند و به آن رای مثبت دهند.

رئیس جمهوری مصر خاطرنشان کرد: مصر کشوری است که اختلاف را برنمی تابد و آینده آن اختلاف و شکاف را نمی پذیرد. وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: قانون اساسی جدید مصر گام مهمی بود که در پی آن گام های دیگری برداشته خواهد شد.

عدلی منصور اظهار داشت: پیش نویس قانون اساسی جدید مصر بیانگر اجرایی شدن طرح نقشه راه است. وی در ادامه از مخالفان این قانون و معترضان خواست که با ملت مصر همراه و همگام شوند. رئیس جمهوری مصر افزود: قانون اساسی جدید مصر بیانگر توافق و تحقق منافع عمومی است.

گفتنی است عمرو موسی رئیس کمیته تدوین قانون اساسی جدید مصر ساعتی پیش اعلام کرد که 14 و 15 ژانویه (24 و 25 دی) زمان برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی جدید است.

 

کد مطلب 2195332

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