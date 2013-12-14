معترضان با ملت همراه شوند/ زمان تکمیل انقلاب مصر فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، عدلی منصور رئیس جمهوری مصر امروز در سخنان اظهار داشت: ما در مقابل چالش های دشواری قرار داریم، اما قادر به مقابله با آنها هستیم. زمان آن فرا رسیده است که انقلابمان را کامل و مصر را بازسازی کنیم.

وی با بیان این مطلب افزود: قانون اساسی جدید مصر بیانگر گوناگونی فرهنگ ملت مصر است. منصور در ادامه از شهروندان مصری خواست که در همه پرسی قانون اساسی شرکت کنند و به آن رای مثبت دهند.

رئیس جمهوری مصر خاطرنشان کرد: مصر کشوری است که اختلاف را برنمی تابد و آینده آن اختلاف و شکاف را نمی پذیرد. وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: قانون اساسی جدید مصر گام مهمی بود که در پی آن گام های دیگری برداشته خواهد شد.

عدلی منصور اظهار داشت: پیش نویس قانون اساسی جدید مصر بیانگر اجرایی شدن طرح نقشه راه است. وی در ادامه از مخالفان این قانون و معترضان خواست که با ملت مصر همراه و همگام شوند. رئیس جمهوری مصر افزود: قانون اساسی جدید مصر بیانگر توافق و تحقق منافع عمومی است.

گفتنی است عمرو موسی رئیس کمیته تدوین قانون اساسی جدید مصر ساعتی پیش اعلام کرد که 14 و 15 ژانویه (24 و 25 دی) زمان برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی جدید است.