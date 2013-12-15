به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه قرار بود پرونده نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر فوتسال روز جمعه گذشته بسته شود، به خاطر شرایط جوی نامساعد برگزاری سه مسابقه لغو شد تا اختلاف نظر مربیان این تیم‌ها برای زمان برگزاری بازی‌ها بالا بگیرد. بخصوص اینکه دیدار حساس دبیری تبریز با تاسیسات دریایی سرنوشت قهرمان نیم فصل را مشخص می‌کند.

با این حال کمیته فوتسال در نظر دارد تا این مسابقات را پیش از شروع نیم فصل دوم و حداکثر تا هفته آینده برگزار کند.

رضا افتخاری سرپرست کمیته فوتسال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: بعضی از تیم‌ها بدشان نمی‌آمد که دیدار معوقه در نیم فصل دوم برگزار شود زیرا منافعشان اینگونه تامین می‌شد. ولی اگر بخواهیم به خواسته آنها گوش کنیم، با مشکل مواجه خواهیم شد. به همین خاطر برای تعیین زمان دقیق مسابقات فردا دوشنبه جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ تشکیل جلسه می‌دهد.

وی افزود: من تا حدودی نظر باشگاه‌ها را جمع کرده‌ام. به نظرم برگزاری مسابقات در نیم فصل دوم به ضرر تیم ملی و باشگاه‌ها خواهد بود. برای همین سعی داریم پیش از شروع نیم فصل دوم بازی‌های معوقه را برگزار کنیم و احتمالا این امر تا هفته آینده عملی می‌شود.

روز جمعه سه مسابقه لیگ برتر فوتسال یعنی دیدار تاسیسات با دبیری، فرش آرا با هلال احمر و شرکت حفاری با شهرداری تبریز لغو شده بود. همچنین دیدار معوقه تیم‌ حفاری با پتروشیمی هم که از هفته‌های نخست لیگ برتر باقی مانده است را باید به فهرست مسابقات معوقه اضافه کرد.