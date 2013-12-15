استان مرکزی درفعالیت های نانو رتبه دوازدهم کشور را داراست

دکتر علی نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از علوم و فناوري نانو درک خواص و ساخت انواع مواد، ساختارها و افزار ها در حد مقياس نانو متری دانست و گفت: اين مواد و ساختارها ممكن است خواصي كاملا متفاوت از توده مواد و ساختار هاي بزرگتر داشته باشند که در استان مرکزی 87 مقاله در حوزه نانو فناوری به چاپ رسیده است.

وی اظهارداشت: در سال 82، ایران 30 مقاله در زمینه نانو منتشر نموده است که در سال 92 ، این آمار 126 برابر شده است و در حال حاضر ایران یکی از پنج کشور دنیا در زمینه فن آوری نانو به شمار می‌آید.

وی با تأکید بر این که موضوع فن آوری نانو اهمیت ویژه ای برای محققین کشور ما دارد تصریح کرد: با توجه به اهميت اين فناوري در جهان فعاليت در اين حوزه در مراکز علمي کشور شده است .

نیازی با تاکید بر اینکه پرداختن به این موضوع در دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور نهادینه شود و اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی اراک سعی دارد با ساخت آزمایشگاه های تخصصی به شبکه آزمایشگاهی نانو بپیوندد تا محققان این واحد دانشگاهی نیز بتوانند دستاوردهای قابل توجهی در این زمینه داشته باشند.

وی بیان کرد: دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه فن آوری نانو از مأموریت های مهم سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس این سند، ایران باید در سال 92 جز 15 کشور برتر جهان در این زمینه باشد.

وی تربيت نيروي انساني براي استفاده از دانش نانو در توسعه اقتصادي - اجتماعی، انجام طرح هاي پژوهشي کاربردي در زمينه هاي مرتبط با جذب متخصصان و ايجاد فضاي مناسب براي همکاري هاي گروهي متخصصان رشته هاي مختلف، يجاد بستر مناسب به منظور تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و رفع نيازمندي هاي مرتبط با نانوفناوري در صنايع مختلف و ارتباط علمي با مراکز ملي و بين المللي از اهداف پژوهش علوم و فناوري نانو عنوان کرد.

معاون پژوهش و فن‌آوری دانشگاه آزاد اسلامی اراک با اشاره به برخی از فعالیت های پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی اراک و گفت: تاکنون اعضاء هیئت علمی و دانشجویان این واحد با ارایه بیش از هزار مقاله در کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی عزمی راسخ در تولید علم داشته اند که این مقالات شامل 562 مقاله ISI، 450 مقاله علمی-پژوهشی و 210 مقاله علمی-ترویجی است.

وی با اشاره به رشد چشمگیر فعالیت های پژوهشی و فن‌آوری دانشگاه آزاد اسلامی اراک افزود: بیش از 300 طرح پژوهشی توسط اعضاء محترم هیات علمی واحد اراک ارایه شده که نزدیک به 100 طرح پژوهشی آن در حال اجرا می باشد. همچنین نزدیک به 100طرح پژوهشی برون دانشگاهی نیز تاکنون توسط این واحد ارایه گردیده است.