ایران دارای حداقل کیفیت مورد نیاز دارو در سطح بین المللی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عطار ظهر یکشنبه در سمینار داروهای نوترکیب و آشنایی با کاربرد تکنولوژی نانو در داروسازی در تالار ولایت مجتمع قائم مقام فراهانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک افزود: برای افزایش کیفیت داروهای ساخته شده در ایران و رسیدن به سطح بین المللی نیاز به تلاش هرچه بیشتر محققین جوان ایرانی است.

وی با تاکید بر اینکه باید برای بالا بردن کیفیت محصولات دارویی تلاش کرد اظهارداشت: دانشمندان ایرانی توانسته اند با سعی و تلاش به دستاوردهای جدیدی در حوزه داروسازی دسترسی پیدا کنند اما نیاز کشور به تلاش بیشتر در این زمینه است.

عطار ادامه داد: دانشمندان ایرانی موفق شدند اولین داروی ضدسرطان را رونمایی و برخی از داروهای با تکنولوژی بالا مثل داروی MS را به فن آوری تولید رسانده و روانه بازار کنند.

در حوزه تولید علم و نانو فن آوری فاصله ای با شاخص های جهانی نداریم

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران بر نیاز به ارتباط بیشتر صنایع با دانشگاه ها تأکید کرد و افزود: بخش صنعتی کشور باید نیازهایش را به دانشگاه توضیح دهد و این امر می تواند در کاربردی کردن پژوهش ها مؤثر باشد.

وی در ادامه درباره تکنولوژی های جدید در داروسازی گفت: با توجه به این که داروهای بیوتکنولوژی بسیار گران هستند محققین ایرانی با سعی و تلاش توانسته اند برخی از ا ین داروها را در ایران تهیه کنند و به مرحله تولید برسانند.

مدیرعامل شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو بیان کرد: در حوزه تولید علم و نانو فن آوری، ایران رتبه هشتم را در دنیا دارد و فاصله ای با شاخص های جهانی نداریم و در حوزه دارو نیز گام های مهمی را برمی داریم.

وی با اشاره به این که در تولید علم قدم های بسیار خوبی برداشته ایم، اظهار داشت: کاربردی کردن مقالات و تبدیل علم ودانش به تولید ثروت برای رفع نیازهای صنعتی در صورتی اتفاق می افتد که صنعت پیشقدم شود و با اعتماد به پژوهشگران جوان نیازهای خود را برطرف کند و اولین قدم در این راه برگزاری نشست های بین صنعت و دانشگاه است.

نانو بخشی از آینده نیست همه آینده است

عطار در ادامه با اشاره این که دستاوردهای کنونی نتیجه ارتباط بین صنعت و دانشگاه است، گفت: دستیابی به دستاوردهای کنونی نتیجه ارتباط بین صنعت و دانشگاه است به این گونه که صنعت توانسته محققین را جذب کند و دانشمندان و محققان نیز برای مشکلات صنعت راهکار هایی ارائه کرده اند.

رئیس آموزش جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران و پزشک و متخصص نانو نیز در ادامه همایش به بحث ها و تعاریف علمی نانو تکنولوژی پرداخت و پیرامون مباحث علمی و تخصصی نانو و نانوساختارها و داروهای نوترکیب به بیان مطالبی پرداخت و کاربردهای نانو تکنولوزسدر صنعت و داروسازی را نیز بیان کرد.

دکتر پیمان کیهان ور با اشاره به این که نانو بخشی از آینده نیست همه آینده است، افزود: نانو تکنولوژی کیمیاگری است. هدف از علم‌آموزی، تولید مقاله نیست بلکه هدف، نوآوری در تولید است.

مخترع داروی ام.اس و مدیر مرکز داروسازی سیناژن نیز درباره داروهای نوترکیب ساخته شده در کشور توضیح داد.

دکتر هاله حامدی فر با اشاره به فعالیت های شرکت سیناژن افزود: این شرکت موفق به ثبت اولین برند ایرانی ثبت شده در کتاب (تکست) شده است .همچنین باعث 350 میلیون دلار صرفه جویی در بودجه دارو شده است و همچنین به میزان 20 میلیون دلار از داروهای صادر شده درآمدزایی داشتند.سپس به معرفی دارو ها و توضیحات مربوط به آن پرداختند.

دکتر جلیل فلاح، رئیس پژوهش دانشگاه مالک اشتر نیز در زمینه آنتی بادی های درمانی مطالبی بیان کرد و گفت: در زمینه آنتی بادی های نوترکیب، 2 یا 3 مرکز فعالیت دارند که این آنتی بادی های نوترکیب دارای ارزش اقتصادی بالا و مورد نیاز کشور هستند .

در پایان سمینار تندیس سمینار و لوح تقدیر با حضور دکتر علی نیازی معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی اراک و دکتر محمدعلی مرادی رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی به مهمانان ویژه این مراسم اهدا شد.