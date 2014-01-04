به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیزی صبح روز شنبه با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی اراک افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در شهرستان‏های استان و واحدهای دانشگاهی اقماری باید توسعه یابد.

وی به تقویت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهر شازند تاکید کرد و گفت: باید نگاه مساوی در مراکز دولتی اداری و صنعتی به دانشگاه‏های دولتی و آزاد اسلامی‏ و فارغ ‏التحصیلان این دانشگاه‏ها صورت گیرد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود: عظمت کار انجام شده در دانشگاه آزاد اسلامی این است که بدون تحمیل هزینه به دولت و کشور موجب نهادینه شدن آموزش عالی غیردولتی در کشور شده است.

توسعه کیفی با پرهیز از دریافت بودجه دولتی

نماینده مردم شازند و آستانه در مجلس شورای اسلامی سمت و سوی توسعه دانشگاه آزاد اسلامی را به سوی توسعه کیفی با پرهیز از دریافت بودجه دولتی دانست و هم‏چنین دانشگاه آزاد اسلامی اراک را در برخی از رشته‏ ها سرآمد و در سطح کشور ممتاز و برجسته دانست.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر حمایت از رییس دانشگاه آزاد اسلامی اراک بر امکان اختصاص بودجه یکسان با دانشگاه‏‏های دولتی برای صندوق رفاه دانشجویی و ارائه تسهیلات به دانشجویان در بودجه با دریافت دیدگاه‏های دانشگاه آزاد اسلامی اراک تأکید نمود تا ان‏شاالله سهم دانشگاه آزاد اسلامی در این بودجه بهتر دیده شود.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی اراک نیز بر توانایی علمی نیروی انسانی دانشگاه تأکید کرد و گفت: آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی اراک و اعضای هیأت علمی برای حضور و کمک به کمیسیون‏های تخصصی شهری، شورای اسلامی شهر و استان وجود دارد.

پرهیز از جانب‏داری از گرایش‏های فکری خاص

علیرضا نظام آبادی ضمن بیان عالم خیز بودن استان با داشتن شخصیت‏های ملی و بین‏ المللی از جمله حضرت امام خمینی(ره)، آیت ‏الله اراکی، شهید چمران و... دانشگاه آزاد اسلامی اراک را بزرگ‏ترین مؤسسه آموزشی در غرب کشور دانست و خواستار حمایت مجمع نمایندگان استان مرکزی و تلاش مجموعه دانشگاهی استان شد تا نام دانشگاه آزاد اسلامی اراک در تارک علمی کشور بدرخشد.

وی اظهار داشت: مجموعه دانشگاهی استان نیازمند کمک نمایندگان استان، استاندار محترم، شهرداران، اعضای شورای اسلامی شهر و سایر نهادهای شهری است و این امر را برای اعتلا و ارتقای استان و کشور جمهوری اسلامی ایران ضروری می ‏باشد.

دبیر هیأت امنای استان مرکزی اعلام کرد: تأکید ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی بر پرهیز از جانب‏داری از گرایش‏های فکری خاص و ادامه خط و مشی علمی دانشگاه و همکاری با مجموعه استان با ارائه طرح‏های علمی و پژوهشی برون دانشگاهی است.