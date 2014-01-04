به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیزی صبح روز شنبه با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی اراک افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در شهرستانهای استان و واحدهای دانشگاهی اقماری باید توسعه یابد.
وی به تقویت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهر شازند تاکید کرد و گفت: باید نگاه مساوی در مراکز دولتی اداری و صنعتی به دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی و فارغ التحصیلان این دانشگاهها صورت گیرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود: عظمت کار انجام شده در دانشگاه آزاد اسلامی این است که بدون تحمیل هزینه به دولت و کشور موجب نهادینه شدن آموزش عالی غیردولتی در کشور شده است.
توسعه کیفی با پرهیز از دریافت بودجه دولتی
نماینده مردم شازند و آستانه در مجلس شورای اسلامی سمت و سوی توسعه دانشگاه آزاد اسلامی را به سوی توسعه کیفی با پرهیز از دریافت بودجه دولتی دانست و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی اراک را در برخی از رشته ها سرآمد و در سطح کشور ممتاز و برجسته دانست.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر حمایت از رییس دانشگاه آزاد اسلامی اراک بر امکان اختصاص بودجه یکسان با دانشگاههای دولتی برای صندوق رفاه دانشجویی و ارائه تسهیلات به دانشجویان در بودجه با دریافت دیدگاههای دانشگاه آزاد اسلامی اراک تأکید نمود تا انشاالله سهم دانشگاه آزاد اسلامی در این بودجه بهتر دیده شود.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی اراک نیز بر توانایی علمی نیروی انسانی دانشگاه تأکید کرد و گفت: آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی اراک و اعضای هیأت علمی برای حضور و کمک به کمیسیونهای تخصصی شهری، شورای اسلامی شهر و استان وجود دارد.
پرهیز از جانبداری از گرایشهای فکری خاص
علیرضا نظام آبادی ضمن بیان عالم خیز بودن استان با داشتن شخصیتهای ملی و بین المللی از جمله حضرت امام خمینی(ره)، آیت الله اراکی، شهید چمران و... دانشگاه آزاد اسلامی اراک را بزرگترین مؤسسه آموزشی در غرب کشور دانست و خواستار حمایت مجمع نمایندگان استان مرکزی و تلاش مجموعه دانشگاهی استان شد تا نام دانشگاه آزاد اسلامی اراک در تارک علمی کشور بدرخشد.
وی اظهار داشت: مجموعه دانشگاهی استان نیازمند کمک نمایندگان استان، استاندار محترم، شهرداران، اعضای شورای اسلامی شهر و سایر نهادهای شهری است و این امر را برای اعتلا و ارتقای استان و کشور جمهوری اسلامی ایران ضروری می باشد.
دبیر هیأت امنای استان مرکزی اعلام کرد: تأکید ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی بر پرهیز از جانبداری از گرایشهای فکری خاص و ادامه خط و مشی علمی دانشگاه و همکاری با مجموعه استان با ارائه طرحهای علمی و پژوهشی برون دانشگاهی است.
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