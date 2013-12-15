قاتل خاموش جان 3 جوان را در استان قزوین گرفت

علی فخار سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با وجود تلاش امدادگران سه جوان به علت مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در باغ های اطراف روستای شید اصفهان قزوین جان باختند.



وی افزود: به دنبال تماس فردی با اورژانس در ساعت 19 شب گذشته و اعلام بیهوش شدن سه نفر در آلونکی واقع در یکی از باغ های اطراف روستای شیداصفهان، هر چند امدادگران پایگاه اورژانس اقبالیه موفق شدند مسیر سخت 16 کیلومتری تا محل حادثه را در 22 دقیقه طی کنند، اما در بررسی صحنه حادثه مشخص شد، به علت استفاده از منبع گرمایی غیر استاندارد این سه نفر جوان که 17 ، 18 و 21 ساله بودند به علت مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن، جان باخته و دچار جمود نعشی شده اند.



سلیمانی با اشاره به اینکه، این افراد، برای گرم کردن آلونک از آتش و ذغال استفاده کرده بودند و به علت تولید گاز بی رنگ و بی بو منوکسیدکربن، ابتدا دچار خواب آلودگی شده و با ایجاد مسمومیت کامل، گرفتار مرگ شدند، بیان کرد: ظاهراً یکی از قربانیان در حین خواب آلودگی متوجه اوضاع شده و سعی در باز کردن درب و دور کردن ظرف آتش کرده بود که در همین حین دچار سوختگی از ناحیه دست شده و موفق به بازکردن درب نشده بود.



مسئول مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی قزوین با این توصیه به شهروندان که با رعایت نکات ایمنی، خود و اعضای خانواده را از مسمومیّت با گاز مونوکسیدکربن "قاتل خاموش" دور کنند، تصریح کرد: این گاز با بدسوزی وسایل آتش زا مانند ذغال، بخاری گاز سوز و چراغ های نفتی تولید می شود و چنانچه فردی در یک محیط در بسته با این وسایل گرمازا قرار بگیرد دچار مسمومیت با آن می شود.



وی با اشاره به اینکه علائم مسمومیت، با خواب آلودگی شروع شده، با علائمی مانند تهوع، استفراغ و سختی تنفس ادامه یافته و در نهایت مرگ اتفاق می افتد، گفت: بهترین اقدام کمک های اولیه در اینگونه حوادث، بیرون کشیدن مصدوم یا مصدومان از فضای اتاق، باز کردن درب و پنجره ها و دور کردن منبع گرمایی غیر استاندارد است.