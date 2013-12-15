احکام جدید برای 2 دانشگاه علوم پزشکی/ هاشم زاده و شادنوش سرپرست شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی با صدور حکمی، دکتر مرتضي هاشم زاده چالشتري را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهركرد منصوب کرد.

دکتر هاشم زاده چالشتری سوابقی از جمله معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، معاون اداری و مالی دانشکده، رئیس دانشگاه، رئیس آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده پزشکی، رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، معاون پشتیبانی دانشگاه و مدیر گروه بیوشیمی و ژنتیک این دانشگاه را در کارنامه مدیریتی و اجرایی خود دارد.

وزیر بهداشت همچنین در حکمی دیگر، دکتر مهدي شادنوش را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی سمنان منصوب کرد.

دکتر شادنوش از طراحان و موسسان اولیه شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی، پیش از این مسئولیت هایی از جمله مشاور اجرايي، قائم مقام ریاست و رئیس شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ریاست دانشگاه بين المللی چابهار، قائم مقام معاونت بهداشت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و مسئولیتهای متعدد علمی – فرهنگی را در کارنامه خود دارد.