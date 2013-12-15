  1. حوزه و دانشگاه
۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰

احکام جدید برای 2 دانشگاه علوم پزشکی/ هاشم زاده و شادنوش سرپرست شدند

احکام جدید برای 2 دانشگاه علوم پزشکی/ هاشم زاده و شادنوش سرپرست شدند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تازه ترین احکام، روسای جدید دو دانشگاه علوم پزشکی را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی با صدور حکمی، دکتر مرتضي هاشم زاده چالشتري را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهركرد منصوب کرد.

دکتر هاشم زاده چالشتری سوابقی از جمله معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، معاون اداری و مالی دانشکده، رئیس دانشگاه، رئیس آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده پزشکی، رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، معاون پشتیبانی دانشگاه و مدیر گروه بیوشیمی و ژنتیک این دانشگاه را در کارنامه مدیریتی و اجرایی خود دارد.

وزیر بهداشت همچنین در حکمی دیگر، دکتر مهدي شادنوش را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی سمنان منصوب کرد.

دکتر شادنوش از طراحان و موسسان اولیه شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی، پیش از این مسئولیت هایی از جمله مشاور اجرايي، قائم مقام ریاست و رئیس شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ریاست دانشگاه بين المللی چابهار، قائم مقام معاونت بهداشت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و مسئولیتهای متعدد علمی – فرهنگی را در کارنامه خود دارد.

 

کد مطلب 2195821

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