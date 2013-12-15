تظاهراتی ضد دولتی در کامبوج/ تاکید ژاپن بر برچیده شدن منطقه دفاع هوایی چین

سنگاپور



رسانه ها از تصمیم دولت سنگاپور برای تغییر سیاست‌ های خود در خصوص یک میلیون کارگر خارجی کم درآمد در پی شورش کارگران خارجی در منطقه "هند کوچک" و زخمی شدن 39 نفر از جمله چند مامور پلیس و آتش زدن 27 خودرو نقلیه خبر دادند.



در همین حال لی هسین لونگ نخست‌ وزیر سنگاپور با اشاره به حضور شمار زیادی از کارگران خارجی در این کشور به نیاز این کشور برای استفاده از کارگران خارجی در بخش صنعت سنگاپور پرداخت، اما در عین حال دستور بازبینی در برنامه‌ های مدیریت مناطقی را داد که کارگران خارجی در آن حضور دارند.



میانمار



شینزو آبه نخست وزیر ژاپن قول داد تا مبلغ 610.53 میلیون دلار وام را به دولت میانمار با هدف کمک به پروژه های زیر ساختی این کشور جنوب شرق آسیا اعطا می کند.



آبه پس از دیدار با رئیس جمهوری میانمار در ژاپن گفت: به حمایت های خود از فرآیند دموکراسی در میانمار و کمک به بخش دولتی و خصوصی با هدف بازسازی این کشور ادامه می دهیم.



کامبوج



در پی انتشار گزارشهایی در رابطه با تخلف و تقلب در انتخابات ماه جولای، حدود 10 هزار از طرفداران حزب ملی کامبوج تظاهراتی را در پایتخت این کشور برگزار کرده و از دولت خواستند تا انتخابات دیگری را در این کشور برگزار کند.



معترضان شعار می دادند که "رای، زندگی من" و "دموکراسی" و "عدالت و صلح در کشور حاکم نیست".



چین



شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز ضمن انتقاد از تصمیم پکن برای ایجاد منطقه دفاع هوایی این کشور اعلام کرد که این تصمیم آزادی پرواز را از کشورها می گیرد و بر برچیده شدن این منطقه دفاع هوایی تاکید کرد.

منطقه دفاع هوایی چین شامل حریم هوایی جزایر مورد مناقشه این کشور با ژاپن می شود و بنا بر اعلام وزارت دفاع چین، هواپیماهایی که وارد حریم هوایی این منطقه شوند یا باید از مقررات چین تبعیت کنند یا با اقدامات دفاعی اضطراری چین روبرو شوند.



در این طرح چین از هواپیماهایی که وارد این منطقه می شوند خواسته تا برنامه پرواز خود را ارائه دهند و یک کانال ارتباطی دو طرفه ایجاد کنند و به موقع به سوالات چین پاسخ صحیح دهند.