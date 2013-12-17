کمکهای امنیتی دریایی آمریکا به همسایگان چین/ تصمیم ژاپن برای تقویت تجهیزات نظامی خود

ویتنام



جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار با نگوین تان دونگ نخست‌ وزیر ویتنام و دبیرکل حزب کمونیست این کشور درباره گسترش روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه‌ گذاری میان دو کشور ابراز امیدواری کرد و در عین حال حمایت خود را از بازسازی ویتنام پس از جنگ دو کشور اعلام کرد که این اظهارات با استقبال نخست وزیر ویتنام روبرو شد و وی نیز آمادگی خود را برای تقویت همکاریها با آمریکا اعلام کرد.



همچنین همزمان با پافشاری پکن برای ایجاد دفاع منطقه هوایی در دریای چین شرقی، جان کری از تصمیم آمریکا برای اختصاص 32.5 میلیون دلار کمکهای امنیتی دریایی به همسایگان چین برای حفاظت از آبهای مرزی خود خبر داد.



منطقه دفاع هوایی چین شامل حریم هوایی جزایر مورد مناقشه این کشور با ژاپن می شود و بنا بر اعلام وزارت دفاع چین، هواپیماهایی که وارد حریم هوایی این منطقه شوند یا باید از مقررات چین تبعیت کنند یا با اقدامات دفاعی اضطراری چین روبرو شوند.



در این طرح چین از هواپیماهایی که وارد این منطقه می شوند خواسته تا برنامه پرواز خود را ارائه دهند و یک کانال ارتباطی دو طرفه ایجاد کنند و به موقع به سوالات چین پاسخ صحیح دهند.



فیلیپین



وزیر خارجه آمریکا همچنین امروز سه شنبه در ادامه تور آسیایی خود به فیلیپین رفته تا ضمن بازدید از مناطق توفان زده با همتای فیلیپینی درباره گسترش حضور نظامی واشنگتن در این کشور گفتگو کند چرا که آخرین پایگاه های نظامی آمریکا در فیلیپین در سال 1992 بسته شدند.



ژاپن



رسانه های ژاپنی همچنین از تصمیم دولت ژاپن برای صدور مجوز هزینه 150 میلیارد پوندی در سالهای 2014 تا 2019 با هدف تقویت تجهیزات نظامی این کشور از جمله پهپادها، زیردریایی ها، جنگنده‌ ها و خودروهای آبی خاکی همزمان با افزایش تنشهای ارضی توکیو و پکن خبر دادند.



تنشهای ارضی در شرق آسیا میان چین، ژاپن، کره جنوبی و ژاپن از زمان مطرح شدن درخواست فرماندار توکیو برای خریداری جزایر مورد مناقشه از مالکان خصوصی به اوج خود رسیده است.



جزایر مورد مناقشه چین و ژاپن در دریای چین شرقی در اختیار ژاپن است. این جزایر را ژاپنی ها سنکائو و چینی ها دیائویو می نامند.