حضور گسترده ترکمنی ها در انتخابات پارلمانی/ آزادی پنج تبعه هندی در چین

ترکمنستان



کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان از شرکت بیش از 91 درصد واجدان شرایط رای دادن در پنجمین دوره انتخابات پارلمانی خبر داد که در آن 283 نامزد برای تصدی 125 کرسی در مجلس نامزد شده بودند.



کامبوج



رسانه ها همچنین از تظاهرات اپوزیسیون کامبوج در اعتراض به پیروزی انتخاباتی نخست‌ وزیر خبر داده و گزارش دادند که معترضان خواستار برگزاری انتخابات جدید و کناره گیری هون سن از قدرت شدند.



این درحالیست که معترضان کامبوجی پیشتر خواستار آغاز تحقیقات دولت درباره بروز تقلب در انتخابات ژوئن شده بودند، اما اجتناب دولت از این اقدام باعث شد تا معترضان خواستار برگزاری انتخابات مجدد شوند.



هند



رسانه های هندی همچنین از آزادی پنج تبعه هندی در منطقه چومار در مرز با چین خبر دادند که از سوی نیروهای چینی بازداشت شده بودند.



خبر دیگر اینکه هند خواستار حل تنش ها در بنگلادش از طریق گفتگوهای مسالمت آمیز شد که اوضاع این کشور پس از اعدام یکی از رهبران ارشد حزب جماعت اسلامی بسیار ناآرام شده است.



در پی کشته شدن هشت فرد دیگر در جریان ناآرامی ها در بنگلادش به خاطر اعدام "عبدالقادر ملا" یکی از رهبران مذهبی این کشور به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در جریان جنگ‌ های خونبار استقلال بنگلادش از پاکستان شمار تلفات درگیریهای اخیر به 25 نفر رسید.



از زمان آغاز ناآرامی ها در بنگلادش که از پنجشنبه گذشته میان هواداران حزب جماعت اسلامی و پلیس و همچنین هواداران حزب ملی گرای بنگلادش تاکنون آغاز شده است، شمار زیادی مجروح شدند.



بر این اساس، پلیس بنگلادش اعلام کرده است که هواداران حزب جماعت اسلامی به منازل مسکونی و همچنین دفاتر دولتی حمله کرده، با نیروهای امنیتی درگیر شده و در پی اعتصاب سراسری در این کشور هستند.



ژاپن



سقوط یک فروند بالگرد نظامی نیروی دریایی ارتش آمریکا در نزدیکی توکیو به زخمی شدن دو نفر از چهار سرنشین این بالگرد منجر شد.