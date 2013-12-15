به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی عزیزی گفت: با خاتمه یافتن مرحله شهرستانی سی و ششمین دوره مسابقات قرآن اوقاف قم که با حضور نزدیک به سه هزار نفر برگزار شد، تکلیف نفرات راه یافته به مرحله استانی روشن شد.
وی ادامه داد: 300 برگزیده این مرحله به مرحله استانی راه یافتهاند که در دو بخش بانوان و برادران در دو سنین زیر 16 سال ویژه شکوفهها و بالای 16 سال ویژه بزرگسالان با هم رقابت خواهند کرد.
معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه قم افزود: هر ساله شاهد حضور افراد و چهرههای شناخته شده قرانی بودیم در حالی که امسال با ارتقای سطح کمی و کیفی این دوره از مسابقات، چهرههای جدید شرکت کرده و رتبههای برتر را کسب کردند.
وی ادامه داد: 300 قاری و حافظ برتر قرآنی در مرحله استانی مسابقات از 25 آذر لغایت 29 آذر ماه با هم رقابت میکنند و امسال با رایزنی با سازمان اوقاف امور خیریه سهمیه قاریان و حافظان قرآنی استان را در ورود به مرحله کشوری ارتقا خواهیم بخشید تا از هر رشته سه نفر به مرحله کشوری راه یابند.
حجت الاسلام عزیزی برگزاری مسابقات قرآنی را در ارتقای سطح کمی و کیفی شرکتکنندگان مطلوب دانست و گفت: امسال در سی و ششمین مرحله شهرستانی مسابقات قرآن سی دیهای متسابقین به انها تحویل داده شد تا با بازنگری در لحن، صوت و تجوید و تصحیح موارد سطح قرآنی خویش را ارتقا بخشند.
وی افزود: همچنین کارنامهها با رتبهبندی نحوه لحن، صوت، تجوید و حسن حفظ میتواند تاثیر بسزایی در ارتقای کیفی قاریان و حافظان داشته باشد.
معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه قم یادآوری کرد: اختتامیه سی و ششمین مرحله استانی مسابقات قران کریم 29 آذر ماه با معرفی چهرههای برتر قرآنی خواهران و برادران در مجتمع فرهنگی امامزاده سید علی علیه السلام برگزار میشود.
وی گفت: در مرحله مقدماتی این مسابقات در مجموع 35 هزار نفر در سطح مدارس و روستاها و بخشها با یکدیگر به رقابت پرداختند و برای مسابقات شهرستانی سه هزار نفر برگزیده شدند.
حجت الاسلام عزیزی تصریح کرد: این مسابقات در دو گروه سنی بالا و پائین 16 سال و در رشتههای قرائت، حفظ، ترتیل، مفاهیم، اذان و ابتهال برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه قم با بیان اینکه برای برگزاری این مسابقات از داوران برجسته استان استفاده خواهد شد عنوان کرد: حضور قاریان و حافظان برجسته استانی در این مسابقات از جمله نقاط قوت آن است.
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