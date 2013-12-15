رونمایی از نرم افزار هوشمند تشخیص توده ماموگرافی در نمایشگاه پژوهش

به گزارش خبرگزاری مهر، در غرفه دستاوردهای پژوهشی واحد علوم و تحقیقات که به مناسب هفته ملی پژوهش و فناوری در سالن 25 نمایشگاه بین المللی تهران برپا شده است دستاوردهای پژوهشی این واحد با عنوان "پژوهش و فناوری کلید توسعه پایدار" در معرض دید عموم قرار گرفت.

از جمله این دستاوردها می توان به نرم افزار هوشمند تشخیص توده ماموگرافی، نرم افزار تست روانشناسی که قابلیت استفاده در تلفن همراه را دارد، کیت کاهنده و بهبود دهنده زخمها، کیت شناسایی کالیبره بودن دستگاه الکتروکاردیوگرافی، شناور هوشمند آریانا، دستگاه آب شیرین کن خورشیدی، خوردوهای شیمیایی (کمیکار)، گلایدر(بادپر)، ماهواره کن ست و پلاسماجت اشاره کرد.

محمدرضا علیزاده دانشجوی کارشناسی مهندسی پزشکی واحد علوم و تحقیقات و مخترع نرم افزار هوشمند تشخیص توده ماموگرافی گفت: نرم افزار هوشمند تشخیص توده در تصاویر ماموگرافی به رادیولوژیست های در تشخیص توده های بسیار کوچک کمک می کند.

وی با بیان اینکه این نرم افزار در مرحله فاز اولیه خود است ، ادامه داد: در فاز بعدی با تلفیق شبکه های عصبی بصورت هوشمند، توانایی تشخیص بیماریهای ماموگرافی را خواهیم داشت؛ به نحوی که تصویری را به نرم افزار داده و نرم افزار، تشخیص بیماری یا عدم بیماری را ارائه خواهد کرد .

علیزاده گفت: این نرم افزار موقعیت دقیق توده را به تصویر خواهد کشید .