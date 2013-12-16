بازگشایی گلوگاه شاهراه ترانزیتی شمال - جنوب/ تردد در آزاد راه خرم آباد - پل زال برقرار شد

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان در این رابطه به مهر گفت: در پی حادثه رخ داده در بعداز ظهر روز جمعه گذشته 30 متر از تونل شماره دو آزادراه خرم آباد - پل زال ریزش کرده بود که عملیات ترمیم آن انجام شد.

شهرام ملکی عنوان کرد: این حادثه در کیلومتر 62 این محور رخ داد و کارگاه ریزش برداری و ترمیم تونل از روز حادثه در محل فعال شده بود.

وی عنوان کرد: با همکاری نیروهای راهداری اداره کل راه و شهرسازی و پیمانکار پروژه محور آزاد راه خرم آباد - پل زال شامگاه گذشته بازگشایی شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان ادامه داد: به منظور تسریع در روند ترمیم تونل آسیب دیده و بازگشایی محور امکانات اداره کل راه و شهرسازی نیز برای کمک به پیمانکار آزاد راه خرم آباد - پل زال به کار گرفته شد.

بنابر این گزارش آزادراه خرم آباد - پل زال به طول 104 کیلومتر به عنوان گلوگاه شاهراه ترانزیتی شمال به جنوب کشور با صرف اعتباری بالغ بر 750میلیارد تومان با مشارکت 50 درصدی بخش خصوصی احداث شده است.

آزادراه خرم آباد - پل زال دارای حدود 26 کیلومتر تونل و سه کیلومتر پل دره ای است و برای ساخت این آزاد راه بیش از 40 میلیون متر مکعب عملیات کوه بری انجام شده است.

آزادراه خرم آباد - پل زال دارای نزدیک به 28 تونل بوده و تونل "گندمکار" بزرگترین تونل این مسیر است که بیش از دو هزار و 300 متر طول دارد.

بعد از ظهر جمعه گذشته در جریان بارندگیهای رخ داده در این محور با توجه به اینکه جنس زمین شناسی و خاک منطقه از جنس مارن، ماسه سنگ و رس است بر اثر بارشها خاک کوههای منطقه شسته و همین امر منجر به سقوط تخته سنگ ها بر روی تونل و بسته شدن این محور شده بود.

این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشته است و تنها در جریان این اتفاق و ریزش تونل یک دستگاه تریلی عبوری از این محور دچار خسارت شده که خوشبختانه به راننده آن آسیبی وارد نشده است.

بخشی از منطقه عبور آزاد راه خرم آباد - پل زال از مناطق مستعد رانش در محدوده استان لرستان محسوب می شود و پیش از این نیز شاهد رانش زمین در این منطقه بوده ایم.