به گزارش خبرگزاری مهر، محمد درخشان درباره نحوه خرید بلیت‌های جام جهانی 2014 برزیل با بیان مطلب فوق اظهار داشت: در سایت فیفا و در بخش مربوط به بلیت‌های جام جهانی به همه چیز اشاره شده و این مسائل به صورت کامل آمده است. ایرانی‌ها باید با کارت‌های اعتباری بین المللی بلیت‌های هر بازی جام جهانی را خریداری کنند.

وی افزود: البته با توجه به اینکه مردم ایران کارت‌های اعتباری ندارند، فدراسیون فوتبال به فیفا نامه‌ای نوشته و خواسته است تا در این باره اظهار نظر کند. همچنین ما پیشنهاد داده‌ایم تا که این امکان فراهم کند که ایرانیان داخل کشور پول را به فدراسیون فوتبال ایران پرداخت کنند و پس از پرداخت پول توسط فدراسیون به فیفا، بلیت‌ها از طریق فدراسیون در اختیار خریداران داخل کشور قرار گیرد. در هر حال در این باره از فیفا استعلام گرفته‌ایم و منتظر پاسخ آنها هستیم.

درخشان در ادامه خاطرنشان کرد: البته فیفا در این باره قوانینی دارد و به عنوان مثال اگر بیش از ظرفیت تعیین شده برای هواداران یک تیم ملی، ثبت نام انجام شود، بین کسانی که از طریق سایت فیفا ثبت نام کرده اند قرعه کشی انجام می‌شود و بلیت به آنها تعلق می‌گیرد. سهمیه اختصاصی در حال حاضر به هر فدراسیون در هر بازی 700 بلیت است و همچنین برای بازی‌های تیم‌های همگروه هم سهمیه‌ای برای فدراسیون تعیین شده است. باید تاکید کنم که فعلا بلیتی چاپ نشده و بسیار تعجب می‌کنم از اینکه می‌شنوم برخی آژانس‌های مسافرتی اعلام می‌کنند که بلیت بازی‌های جام جهانی را دارند. این یک دروغ بزرگ است و اتفاقا فیفا هم پکیج کردن بلیت‌های بازی‌های جام جهانی را با هتل و پرواز ممنوع کرده است.

عضو کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه اگر آژانس‌های مسافرتی این کار را انجام دهند تخلف بزرگی مرتکب شده‌اند، به سایت فدراسیون فوتبال گفت: سهمیه فدراسیون‌ها از بازی‌های جام جهانی در هر بازی 8 درصد بلیت هر ورزشگاه است. در حالی که هنوز بلیت‌های جام جهانی و تعداد هواداران حاضر در ورزشگاه‌ها مشخص نشده، چطور آژانس‌ها اعلام می‌کنند که برای جام جهانی با بلیت بازی‌ها ثبت نام می‌کنند؟

وی ادامه داد: در واقع شخصی که می‌خواهد به جام جهانی برود، پس از ثبت نام برای بلیت بازی‌ها و در اختیار گرفتن آن می‌تواند شخصا برای رفتن اقدام کند و مطمئنا کسی که انفرادی می‌خواهد به برزیل برود یا از طریق یک تور مسافرتی به برزیل می‌رود، باید به هر جهت بلیت پرواز را خریداری کند. ضمن اینکه زمانی که بلیت بازی‌ها در اختیارش قرار گرفت بر اساس توافقی که فیفا با سفارتخانه‌های برزیل در همه کشورها کرده است، سفارت برزیل در صورت ارائه مدارک کامل به این سفارتخانه خیلی زود روادید سفر را صادر می‌کند. هواداران فوتبال که می‌خواهند به برزیل بروند به دعوت نامه احتیاجی ندارند مگر در صورت وجود سابقه قبلی.

درخشان با اشاره به فراخوان فدراسیون فوتبال درباره تورهای مسافرتی گفت: با توجه به مسائلی که پیش آمده و جلوگیری از کلاهبرداری از مردم عزیز کشورمان، به زودی فدراسیون برای آژانس‌های مسافرتی فراخوانی اعلام می‌کند تا طبق قوانین فیفا یک یا چند تور مورد حمایت و اعتماد فدراسیون معرفی شود و فدراسیون بر اساس قوانین و مقررات پیشنهادات آژانس‌های مختلف را بررسی می‌کند. باز هم تکرار می‌کنیم کار آژانس‌های هواپیمایی، فقط تهیه بلیت هواپیما و جابجایی مسافران از ایران به برزیل است و البته ربطی به بلیت بازی‌ها ندارد. مطمئنا با معرفی آژانس مورد حمایت و اعتماد فدراسیون، از سوء استفاده‌ها جلوگیری می‌شود چرا که مبالغ گزافی به مردم گفته شده است که به صرفه و صلاح نیست.



عضو کمیته بازاریابی در پایان گفت: با توجه به محدویت زمان، به زودی اطلاعات تکمیلی در این زمینه را روی سایت فدراسیون فوتبال قرار خواهیم داد و توری هم انتخاب خواهد شد که برآورد منطقی از هزینه سفر به برزیل داشته باشد و همه چیز به صورت بررسی شده اعلام می‌شود. فدراسیون به دنبال این است که بهترین شرایط سفر را برای طرفداران فوتبال فراهم کند. تکرار می‌کنم اطلاعات لازم در این زمینه فقط روی خروجی سایت فدراسیون فوتبال منتشر خواهد شد.