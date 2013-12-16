آغاز طرح تفکیک پسماند خشک شهر محمدیه در آینده ای نزدیک

ایرج زاهدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: زباله های شهری یکی از بارزترین معضلات بهداشتی و زیست محیطی شهر به حساب می آیند که نمی توان بر این مشکل بزرگ شهری با رویکرد سنتی غلبه کرد اما اگر به همین مشکل شهری نگاهی علمی داشته باشیم می توانیم پسماندهای شهری را به فرصتی طلایی برای شهر تبدیل کنیم.

وی افزود: طرح تفکیک زباله تر و خشک از مبدا یکی از اصلی ترین حلقه های زنجیره بازیافت و بهره برداری از زباله است که علاوه بر اینکه می توان شهر را از آلودگی های زیست محیطی نجات داد قادرخواهیم شد تا به اقتصاد شهری هم رونق بخشیم زیرا این کار از سویی باعث کاهش هزینه های جمع آوری زباله شده و از سویی دیگر در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار موثر است.



این مسئول تصریح کرد: ارزش زباله در چرخه اقتصادی برخی کشورها چنان بالاست که اندیشه واردات زباله به عنوان ماده خام بطور جدی ذهن کارشناسان اقتصادی و مسئولین کشورهای پیشرفته را به خود مشغول کرده است.



زاهدپور بیان کرد: با توجه به اینکه آموزش و فرهنگ سازی از موثرترین عوامل موفقیت این طرح شهروند محور است در فاز اول طرح در مراکز اداری، آموزشی و مسکونی منطقه اجرایی می شود که از این پس واحد خدمات شهری با همکاری شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد این شهرداری تدابیری اتخاذ کرده که تفکیک پسماندهای خشک از مبدا و بصورت کاملا بهداشتی و متفاوت با شیوه پیشین انجام شود.



وی یادآورشد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در نظر است با ایجاد مکانیزم های تشویقی و ترغیبی، مشارکت و همراهی مردم در این موضوع مهم را جلب کنیم.



شهردار محمدیه گفت: خانوارهای شهر محمدیه روزانه بیش از 40 تن زباله تولید می کنند که در صورت تفکیک و بازیافت آن ها ضمن کاهش اثرات مخرب زیست محیطی شده و جلوگیری از هدر رفت منابع ملی با کاهش هزینه های مدیریت شهری و برگشت بخش بزرگی از سرمایه های ملی به چرخه اقتصادی نیز کمک می کند.



این مسئول اظهارداشت: ماموران جمع آوری زباله با حضور در درب منزل مسکونی حیطه طرح اقدام به توزیع مخازن پسماند خشک کرده و طبق برنامه زمانبندی نسبت به جمع آوری پسماندهای خشک این اماکن اقدام می کنند.



وی ادامه داد: افرادی که در این زمینه فعالیت خواهند کرد با لباس فرم مخصوص کارت فعالیت و خودروهای تجهیز شده با آرم و برچسب مخصوص تفکیک مواد، مجاز به جمع آوری پسماندهای خشک هستند.



زاهدپور تصریح کرد: از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده عوامل غیرمجاز با آنها همکاری نکرده و موارد را برای پیگیری به شهرداری اعلام کنند.



شهردار محمدیه در پایان ضمن تشکر از همکاری خوب شهروندان با مجریان طرح اعلام کرد ماموران شهرداری با عوامل غیرمجاز و افرادی که به صورت غیربهداشتی اقدام به تفکیک زباله از معابر و مخازن می کنند برخورد جدی خواهند کرد.