تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی اراک

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرتحقیقات و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: پژوهشگران برتر در زمینه علوم پایه و تولید دانش، پیشگیری از بروز بیماری ها و ارتقای سطح سلامت و رفع نیازهای سلامت مردم حائز رتبه شدند.

با اشاره به ارتقای رتبه پژوهشی این دانشگاه در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: دانشگاه علوم پزشکی اراک سال گذشته در جایگاه شانزده پژوهش قرار داشت که با تلاش های انجام شده به رتبه چهارم ارتقا یافته که امید است در سالهای آینده این رتبه به یک برسد.

وی اضافه کرد: امسال 115 طرح پژوهشی و بیش از 150 مقاله در دست اجرا است که از این تعداد 60 مقاله ISI است که به چاپ خواهد رسید.

معاون آموزش و تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي اراك نيز در اين مراسم گفت: بر اساس ارزيابي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رتبه پژوهشي اين دانشگاه امسال در بين دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور ارتقا يافته است.

دكتر سعيد چنگيزي آشتياني افزود: اين دانشگاه سال گذشته در جايگاه شانزدهم پژوهش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور قرار داشت كه با تلاش هاي انجام شده به مقام چهاردهم ارتقا يافته است.

وي بيان كرد: امسال 190 عنوان موضوعي پژوهش در حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشكي اراك در حال انجام است.

معاون آموزش و تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي اراك با اشاره به تعداد مقالات توليدي و رشد آن در سال 91 نسبت به سال 90 نيز بيان كرد: در زمينه مقالات داخلي سال 90 تعداد 126 مقاله داشتيم كه طي 8 ماهه اول سالجاري اين تعداد به 75 مقاله رسيده است.

190 عنوان موضوع پژوهش در حوزه سلامت در حال انجام است

وي بيان كرد: در زمينه مقالات خارجي نيز سال گذشته 58 مقاله داشتيم كه در 8 ماهه نخست سالجاري با 32 درصد رشد به 77 مقاله رسيده ايم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک روز پژوهش را روز بارور شدن اندیشه ها یاد کرد و افزود: پژوهش و فناوری کلید توسعهء کار است و اگر اعتبارات لازم در اختیارمان قرار گیرد شاهد موفقیت های بیشتری خواهیم بود.

پژوهش و تحقیق مقدمه آموزش است

دکتر مجید رمضانی از پژوهش به عنوان یکی از ارکان مهم جامعه یاد کرد و افزود: پژوهش و تحقیق مقدمه آموزش است و دانشگاه ها و حوزه های علمی باید تلاش کنند تا در عرصه های پژوهشی و تحقیقی حرفی برای گفتن داشته باشند.

وی افزود: پژوهش زیربنای آموزش است که با هدف خدمت به جامعه صورت می گیرد پس باید کاربردی باشد .

در این مراسم دکتر محسن شمسی دکترای آموزش بهداشت و استادیار دانشگاه، محمد ربیعی، معصومه صوفیانمتخصص بیماریهای عفونی و دانشیار دانشکده پزشکی، علی اصغر فرازی متخصص بیماری های عفونی و استادیار دانشگاه، امیر الماسی حشیانی کارشناس ارشد اپیدمیولوژی و مربی دانشکدهء بهداشت، پارسا یوسفی متخصص نفرولوژی اطفال و استادیار دانشکدهء پزشکی، قاسم مسیبی دکترای ایمونولوژِ و استاد دانشکدهء پزشکی، احسان اله غزنوی راد دکترای باکتری شناسی و استادیار دانشکده پیراپزشکی و دکتر حمید ابطحی دکترای میکروب شناسی و دانشیار دانشکده پزشکی از پژوهشگران ممتاز شناخته شدند.

همچنین بهمن صالحی متخصص روانپزشکی و دانشیار دانشکده پزشکی، کتایون وکیلیان دکترای بهداشت باروری و استادیار دانشکده پزشکی، بابک عشرتی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی و دانشیار دانشکده پیراپزشکی، نادر زرین فر متخصص بیماریهای عفونی و استادیار دانشکده پزشکی، زهره عنبری دکترای مدیریت خدمات و استاریار معاونت آموزشی-پژوهشی و افسانه طلایی فوق تخصص غدد و دانشیار دانشکده پزشکی نیز از پژوهشگران برتر شناخته و مورد تقدید قرار گرفتند.

در بخش کارشناسان پژوهشگر هم مجید طاهری کارشناس ارشد جامعه شناسی، سهیلا طاهری دکترای حرفه ای، فرزانه جهانی کارشناس ادبیات انگلیسی تقدیر شدند.

در بخش دانشجویان هم از محمدرضا فیروزی فر دانشجوی پزشکی، امید شفاعت دانشجوی پزشکی، مجتبی شرفخواه دانشجوی پزشکی، راضیه رجبی دانشجوی رشته بهداشت و عادله مبارک آبادی دانشجوی رشته بهداشت تجلیل شدند.