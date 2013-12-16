تعطیلی سالن سمندریان ایرانشهر به مناسبت اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "در شوره‌زار" کاری از حسین کیانی به مناسبت اربعین حسینی یکشنبه 1 دی‌ماه روی صحنه نمی‌رود و ادامه اجرای این اثر نمایشی از دوشنبه 2 دی‌ماه بعد از اذان مغرب و عشاء طبق روال گذشته آغاز خواهد شد. همچنین نمایش "شمشیر و آفتاب" کاری از محمدرضا مداحیان که اثری آیینی مذهبی است، طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته هر شب ساعت 19 در سالن ناظرزاده کرمانی اجرا می‌شود.

این اثر نمایشی یادآور زمانی است که واقعه روز عاشورا تمام شده، بازماندگان ‌واقعه و اسرا را جمع کرده‌‌اند و خیمه‌ها را به آتش کشیده شده‌اند. میرطاهر مظلومی، انوش معظمی، پژمان کاشفی و علی نائینی در این نمایش بازی می‌کنند و علی براتی، طراحی حرکت، بهرنگ قدرتی آهنگساز، علیرضا ارشدی ویدئو آرت، ایمان صفرزاده و حسین پناهی مدیر تولید، مهدی جعفری مدیر روابط عمومی، حمید نیلی تهیه‌کنندگی، محمد پروانه دستیار کارگردان و حسین پناهی و علی مستعلی اجرای صحنه این اثر را برعهده دارند.



