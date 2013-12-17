به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با حاشیه هایی همراه بود که در ادامه از نگاه خبرنگار مهر مورد اشاره قرار می‌گیرد.

در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع علاوه بر علی اکبر ولایتی رئیس این مرکز ، حجت الاسلام علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت ها، سیدرضا صالحی امیری معاون فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک و دومین گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت ورزش و امور جوانان، حجت الاسلام علی عسگری معاون پارلمانی دانشگاه آزاد، غلامرضا فروزش معاون امور اجرایی و اطلاع رسانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی دیگر از مدیران و پژوهشگران این مجموعه حضور داشتند.

پیش از سخنرانی علی اکبر ولایتی، غلامرضا فروزش سخنانی را مطرح کرد و در بخشی از سخنان خود گفت: بی احتیاطی است که من این موضوع را در حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها می گویم، اما مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام سالیانه 150 میلیون تومان چای مصرف می‌کند و اگر کسی در هتل هیلتون لندن این چای را بخورد قطعا برای او ارزان تر از مصرف چای ما در اینجا درخواهد آمد.

معاون اجرایی و اطلاع رسانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: من از بودجه سال 93 این مرکز راضی نیستم سال گذشته بودجه 2.5 میلیاردی برای مرکز در نظر گرفته شده بود که با تلاش در مجلس آن را به 6.5 میلیارد رساندیم.

فروزش عنوان کرد: متوسط افزایش بودجه نهادهای تحقیقاتی بین 12 تا 18 درصد است، اما بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک برای سال آینده 10 درصد افزایش یافته است. فکر می کنم دوستان ما زیرکی به خرج داده اند چون اگر افزایش بودجه محسوس بود، برخی می گفتند بودجه را برای خودشان پیش بینی کرده اند؛ چراکه اکثر دوستان حقوق خود را از مرکز دریافت می کنند البته به نظر می رسد بعدا از محل های دیگری بودجه بیشتری تامین شود.

در بخش دیگری از مراسم علی اکبر ولایتی با اهداء لوح تقدیر و هدایایی از چهار پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، روابط بین الملل و اقتصادی قدردانی کرد.

ولایتی در آغاز سخنان خود گفت: اجازه بدهید طبق عادت مألوف از چند مثل تاریخی درباره صبغه علمی و پژوهشی کشور بهره بگیرم.

ولایتی در ادامه در خصوص دوران حکومت ایلخانان و سیاست نامه نظامی گنجوی سخنانی گفت و تاکید کرد که کشور ما 10 هزار سال تاریخ منقطع داشته است.

در پایان این مراسم خبرنگاران سوالاتی را در خصوص نقض توافقنامه اخیر ژنو از سوی آمریکایی ها با اعمال تحریم های جدید از مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل پرسیدند.