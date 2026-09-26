افت قیمت جهانی نفت همگام با تحولات سیاسی و نوسانات عرضه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز جمعه حدود ۲ درصد کاهش یافت؛ روندی که تحت تأثیر افزایش امیدواریها نسبت به برقراری آتشبس میان آمریکا و ایران و همچنین گمانهزنیها درباره احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل از سوی واشنگتن رقم خورد و فشار نزولی ملموسی بر این بازار وارد ساخت. این افت قیمت در حالی ثبت شد که معاملهگران همچنان نسبت به افزایش حملات نیروهای انصارالله به عربستان سعودی و تبعات آن بر اختلال در روند عرضه نفت این تولیدکننده بزرگ جهانی نگران بودند.
در جریان این مبادلات، بهای معاملات آتی نفت برنت با ۲ دلار و ۲۸ سنت معادل ۲.۱ درصد افت، به رقم ۱۰۴ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. به موازات آن، نفت خام وستتگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با کاهش ۲ دلار و ۲۰ سنتی معادل ۲.۳ درصد، روی سطح ۹۲ دلار و ۴۱ سنت در هر بشکه بسته شد. با وجود این افت روزانه، برنت در مجموع طی هفته جاری رشدی کمتر از یک درصد را به ثبت رساند؛ در حالی که شاخص وستتگزاس در مقیاس هفتگی با افت حدود ۸ درصدی مواجه شد.
منابع نزدیک به مذاکرات فاش ساختند که مذاکرهکنندگان آمریکا و ایران در نیویورک در حال بررسی یک سازوکار مرحلهای با هدف خاتمه دادن به درگیریها هستند؛ چارچوبی که بر مبنای آن، تهران تردد عادی شناورها از آبراهه راهبردی تنگه هرمز را از سر خواهد گرفت و در مقابل، واشنگتن نیز تدابیر محاصره اقتصادی علیه ایران را لغو خواهد کرد.
در همین راستا، تحلیلگران مؤسسه مشاوره انرژی ریتربوش اند آسوشیتس طی یادداشتی تحلیلی تصریح کردند: «بازار نفت بار دیگر تحت فشارهای نزولی قرار گرفته است؛ چراکه فعالان بازار از یک سو احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا را میسنجند و از سوی دیگر، گمانهزنیهای دیپلماتیک برای بازگشایی کامل تنگه هرمز، موج فروش را در معاملات امروز تشدید کرده است.»
طرح احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل در محافل سیاستگذاری واشنگتن، شکاف قیمتی میان معاملات آتی نفت پایه آمریکا و شاخص جهانی برنت را به میزان چشمگیری گسترش داده است؛ متغیری که نشانگر پیشبینی بازار از افت فرآورش نفت خام در پالایشگاههای ایالات متحده در صورت الزام به نگهداشت گازوئیل تولیدی در مرزهای داخلی است.
همچنین بر اساس ارزیابیهای اولیه رهگیری تردد دریایی از سوی شرکت کپلر که روز جمعه منتشر شد، حجم انتقال روزانه نفت خام از معبر تنگه هرمز در هفته منتهی به ۲۰ سپتامبر روی عدد ۳۳.۷ میلیون بشکه ثبت شد که سطحی تقریباً مشابه با عملکرد هفته ماقبل را نشان میدهد؛ این آمار در حالی برآورد شده که تا پیش از آغاز تنشهای نظامی با ایران، نزدیک به ۲۰ درصد از مجموع نفت مبادلاتی جهان از مسیر این تنگه عبور میکرد.
در عین حال، تحلیلگران تأکید دارند که حصول هرگونه توافق احتمالی برای تعدیل تنشهای تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین نیز این ظرفیت را خواهد داشت تا از طریق تقویت شاخصهای رشد اقتصاد جهانی، تقاضای کل برای مصرف انرژی را مجدداً افزایش دهد.
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