بدخواهان انقلاب با تغییر الگو به دنبال تخریب باورهای نسل جوان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارعکمالی صبح شنبه در آیین معرفی تیم فوتسال مقاومت همدان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس تبلور ایمان، شجاعت و فداکاری رادمردان و شیرزنانی است که با فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب در صحنه حاضر شدند و بیتردید امنیت، اقتدار و بالندگی امروز میهن اسلامی وامدار ایثار شهیدان و پایداری خانوادههای معظم آنها است.
وی با اشاره به سرعت عمل و کیفیت ساخت و تجهیز مجموعه ورزشی مقاومت همدان این اقدام را مصداقی روشن از کار جهادی دانست و افزود: این پروژه حاصل تلاش شبانهروزی است و امیدواریم بستر فراهمشده خدمتی ماندگار برای ورزشکاران، بسیجیان و آحاد مردم شریف استان باشد.
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با بیان اینکه مفهوم باقیاتالصالحات تنها در ساختوسازهای فیزیکی خلاصه نمیشود، تصریح کرد: ارزش واقعی این اماکن زمانی نمایان میشود که به محلی برای تعالی روحی و پرورش جوانانی مومن و متعهد در تراز سربازی امام زمان(عج) تبدیل شوند و این برترین باقیاتالصالحات برای تمامی دستاندرکاران است.
سردار زارعکمالی با تبیین راهبرد سپاه در ورزش حرفهای خاطرنشان کرد: ما به دنبال ایجاد الگویی بومی و پیشرو از تیمهای ورزشی در تراز هویت اسلامی ایرانی هستیم و تیم مقاومت در عین تلاش جدی برای کسب عناوین قهرمانی باید رسالت معرفی تاریخ، تمدن کهن و فرهنگ غنی دیار همدان را در عرصههای ملی و فراملی به شایستگی ایفا کند.
وی با تاکید بر لزوم هوشیاری در برابر جنگ نرم دشمن گفت: بدخواهان انقلاب امروز از بستر چهرههای ورزشی برای تغییر الگوها و تخریب باورهای نسل جوان بهره میبرند و رسالت ما این است که با تکیه بر فرهنگ اصیل و روحیه پهلوانی الگوهای راستین و شایسته را به نسل جدید عرضه کنیم.
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان خطاب به کادر فنی و بازیکنان تیم فوتسال مقاومت تاکید کرد: انتظار میرود بازیکنان در کنار جنگندگی و کسب پیروزی در مستطیل مسابقه در بیرون از میدان رقابت نیز سفیران منش پهلوانی، اخلاق اسلامی و فرهنگ ایثار باشند.
وی با اشاره به تصاویر شهدای والامقام منقش در سالن ورزشی یادآور شد: سرداران و شهدای شاخصی همچون شهیدان شادمانی، همدانی، حاجی بابایی، صوفی و فرهادی نمادهای افتخار و هویت این دیار هستند و ورزشکاران ما باید شیوه زیست، تواضع و اخلاق این شهیدان را سرلوحه مسیر حرفهای خود قرار دهند.
نظر شما