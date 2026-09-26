دادرس: ناپایداری جوی تا پایان هفته مهمان گیلان است

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: با شمالی شدن جریانات سطح زمین و شکل‌گیری ناپایداری در منطقه، شرایط جوی گیلان طی روزهای پیش رو با کاهش دما، افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود.

وی افزود: در برخی مناطق استان به‌ ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها، بارندگی‌های رگباری و موقتی و گاهی شدید پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع رعد و برق و تگرگ نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه این شرایط تا روز شنبه ادامه خواهد داشت، گفت: وزش باد در برخی مناطق گاهی شدید خواهد بود و شهروندان و مسافران باید هنگام فعالیت در فضای باز و مناطق کوهستانی احتیاط لازم را داشته باشند.

دادرس ادامه داد: از یکشنبه تا دوشنبه، ضمن ماندگاری هوای نسبتاً خنک، در برخی ساعات ناپایداری‌های موقتی شکل می‌گیرد که افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده در بعضی نقاط دور از انتظار نیست.

وی تصریح کرد: از روز سه‌شنبه نیز با شکل‌گیری جریانات کم‌وبیش ناپایدار در منطقه، روند افزایش ابر، وزش باد و در برخی نقاط بارندگی و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود که این ناپایداری‌ها در ارتفاعات و دامنه‌ها می‌تواند موقتی و گاهی شدید باشد.

شرایط نامناسب دریای خزر در برخی روزها

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین با اشاره به پیش‌بینی دریایی پنج‌روزه سواحل استان گفت: شرایط دریای خزر طی روزهای شنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه در برخی ساعات برای شنا و اغلب فعالیت‌های دریایی نامناسب پیش‌بینی شده است.

دادرس از شهروندان و فعالان دریایی خواست با توجه به تغییرات جوی و وضعیت دریا، توصیه‌های هواشناسی را جدی گرفته و از انجام فعالیت‌های دریایی در زمان نامساعد بودن شرایط خودداری کنند.