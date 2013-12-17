عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری باعث هدر رفتن سرمایه های کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربان کیانی صبح سه شنبه در نخستین همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری اظهار داشت: نرخ رشد شهرنشینی در کشور بالا است و شهرهای ما مشکلات متعددی را دارند که تنها با یکپارچگی و هماهنگی بین سازمانی می توان مشکلات آنها را رفع کرد.

وی افزود: برای تحقق توسعه پایدار راهی جز مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد که لازمه آن نیز حضور بخش علمی و تعامل دانشگاه ها و مراکز تولید علم با شهرداری ها است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ادامه داد: در سال های اخیر پدیده شهرنشینی در سراسر دنیا روند یکسانی دنبال نکرده و در کشورهای توسعه یافته شهر و شهرگرایی با توجه به سطح کیفی زندگی مردم پدیده پویا و متعادل در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته به دلیل ساختار معیوب و ناکارامد نهادی و ساختاری شهرنشینی و شهرگرایی را تبدیل به یک ناهنجاری و آسیب در بخش شهرها کرده است.

کیانی یادآور شد: شهرهای که رشد نامتوازن و ساختار ناسالم دارند به شهر در تمام حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، محیطی، فرهنگی و کالبدی چهره بیمار گونه می‌بخشند.

وی بیان کرد: کلیه امور سیستم شهر باید با هماهنگی تمام سازمان ها و نهادها و مشارکت مردمی شفافیت لازم را به بخش شهری و مدیرت آن ببخشند تا موجب توسعه و تعالی و در نتیجه فراهم امدن زندگی مناسب برای افراد باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در ادامه با بیان اینکه مدیریت یکپارچه شهری دغدغه مسئولان شهری است و توجه به آن مزایای خوبی را در بردارد، گفت: در اجرای پروژه های تعریف شده لازم است براساس برنامه ریزی های شهرداری و با مدیریت کامل و جامع علمی مانع از دور ریز و اتلاف سرمایه ها شد.

کیانی با اشاره به اینکه توجه به مدیریت شهری از زیادکاری جلوگیری می کند، افزود: نیازسنجی بر اساس اولویت سنجی اجرای پروژه ها لازم است و باید برای رسیدن به نتیجه مطلوب همه سازمان ها هماهنگی لازم را داشته باشند و براساس سلسله مراتب، مدیریت مشارکتی را به جای مدیریت فرد محور القا کنند.

وی اظهار داشت: هماهنگی و همدلی شورای عالی کشور و تعامل آن با شورای اسلامی می‌تواند محقق کننده امر مدیریت شهری باشد و لازمه ان نیز حضور بخش دانشگاهی و حوزه علمی خواهد بود.