بیشترین درصد تردد وسایل نقلیه کشور در محورهای ارتباطی استان مرکزی صورت گرفت

حامد عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محورهای ارتباطی استان مرکزی با سهم تردد 38 درصدی وسایل نقلیه از این لحاظ بالاترین رتبه را در کشوربه خود اختصاص دادند در حالی که در این مدت میانگین کشوری سهم تردد وسایل نقلیه 19 درصد بوده است.

وی از کاهش عبور وسایل نقلیه سبک و سنگین در محورهای استان خبر داد و اضافه کرد: طی هفته گذشته از 16 تا 22 آذرماه 1392 مجموع كل تردد در 15محورمجهز به ترددشمار آنلاین 823 هزار و 432 وسيله نقليه بوده است که 9 درصد کاهش را نسبت به هفته قبل نشان می دهد.

عابدی با بیان اینکه همچنین میانگین سرعت 90کیلومتر بر ساعت بوده که یک کیلومتر بر ساعت نسبت به هفته قبل کاهش داشته است، اظهارداشت: طی هفته ای که گذشت آزادراه تهران- ساوه ، آزادراه ساوه – تهران و اراک - بروجرد پرترددترین محورها بوده است.

سرپرست مرکز مدیریت راههای استان مرکزی ساعت اوج تردد در کل هفته را بین ساعت 16 تا 17 اعلام کرد و گفت: شلوغ ترین روز هفته نیز چهارشنبه بوده است



وی درصد تخلفات سرعت غیرمجاز در کشور را 11 درصد و در استان مرکزی 16 درصد برشمرد و افزود: از این لحاظ استان مرکزی در کشور رتبه هفت را داراست.

عابدی با اشاره به بیشترین درصد تخلفات نسبت به تردد خاطرنشان کرد: محورهای اراک - سلفچگان 32 درصد، سلفچگان - دلیجان 30 درصد، سلفچگان - اراک 28 درصد و جاده قدیم ساوه - تهران 20 درصد تخلف رخ داده است.

سرپرست مرکز مدیریت راهها ابراز امیدواری کرد: با توجه به بهره برداری از دوربین های کنترل سرعت در کلیه محورهای ارتباطی استان و اعمال قانون در مورد رانندگان متخلف این تخلفات کاهش یافته و به تبع آن حوادث و تلفات رانندگی نیز کاهش یابند.