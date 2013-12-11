40 درصد تخلفات رانندگی استان مرکزی در محوراراک – سلفچگان اتفاق افتاد

حامد عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از ان نیز شاهد تخلفات رانندگی با 32 درصد در محور ازنا – شازند و سلفچکان – اراک با 31 درصد و سلفچکان – دلیجان با 27 درصد را از 9 تا 15 آذرماه شاهد بوده ایم.

وی با بیان اینکه طی این مدت 907 هزار و 428 وسیله نقلیه در 15 محور استان تردد داشته اند اضافه کرد: سهم وسایل نقلیه سنگین از این ترددها 37 درصد است.

عابدی میانگین سرعت را 91کیلومتر بر ساعت برشمرد و اظهارداشت: پرترددترین محورها در استان آزادراه تهران- ساوه، آزادراه ساوه – تهران و اراک - بروجرد است.

تردد وسایل نقلیه سنگین در استان 37 درصد

سرپرست شعبه مرکز مدیریت راه های استان مرکزی ساعت اوج تردد در کل هفته را بین 17 تا 18 اعلام کرد و گفت: درصد تردد وسایل نقلیه سنگین در استان 37 درصد است و رتبه دو را از لحاظ بیشترین درصد در کشور داراست.

وی میانگین درصد تردد وسایل نقلیه سنگین در کشوری را 19 درصد دانست و گفت: درصد تخلفات سرعت غیر مجاز در استان 18 درصد است در حالیکه میانگین کشوری تخلفات سرعت غیر مجاز به 11 درصد می رسد.

و ادامه داد: استان مرکزی از لحاظ تخلفات سرعت غیر مجاز رتبه شش کشور را داراست.





