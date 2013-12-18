تحقیقات درباره شهادت مهندسان ایرانی در عراق ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نوری المالکی نخست وزیر عراق شب گذشته اعلام کرد که دولت عراق دستور اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای تامین امنیت شرکت های خارجی و کارکنان آنها را صادر کرد. این دستور پس از آن صادر می شود که هفته گذشته شماری از مهندسان ایرانی که مشغول کار در احداث خط لوله گاز میان ایران و عراق بودند در شمال شرقی بغداد هدف حمله تروریستی قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.

مالکی در دیدار با "حسین امیر عبداللهیان" معاون وزیر امور خارجه کشورمان با بیان این مطلب افزود: تروریست ها نمی توانند با اقدامات تروریستی خود توسعه روابط تهران - بغداد را متوقف کنند و تحقیقات درباره حادثه تروریستی اخیر در شهر بعقوبه در شمال شرقی بغداد ادامه دارد.

در همین حال امیر عبداللهیان خاطرنشان کرد که روابط دوجانبه ادامه خواهد یافت و اقدامات تروریستی مانعی بر سر راه پیشرفت آن نخواهد بود.