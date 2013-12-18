حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم فوتبال فولاد خوزستان برابر داماش در هفته نوزدهم لیگ برتر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: بعد از پیروزی برابر صبا، تمریناتمان را با شرایط خوب روحی دنبال کردیم. این پیروزی خیلی به ما چسبید و به ما کمک کرد تا تمرینات خوبی داشته باشیم.

وی ادامه داد: داماش را آنالیز کرده‌ایم و می‌دانیم چطور باید برابر این تیم بازی کنیم. داماش تیم قابل احترامی است و شرایط متفاوت بازی‌های خانگی و خارج از خانه آنها، عملکردشان را نشان نمی‌دهد. به هر حال در صورتی که شرایط جوی خوب و روز، روز بازیکنانمان باشد، می‌توانیم به سه امتیاز این مسابقه برسیم.

به گفته فرکی، مهرداد جماعتی و مهدی بدرلو به خاطر محرومیت و حسن جعفری و ایوب کلانتری به دلیل مصدومیت فولاد را برابر داماش همراهی نمی‌کنند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال جذب بازیکن خارجی در ادامه فصل؟، تاکید کرد: ما این قضیه را دنبال می‌کنیم. اگر بازیکن استاندارد و حرفه‌ای باشد و بتواند به ما کمک کند، قطعا جذب می‌کنیم. در حال حاضر چند بازیکن آسیایی را مد نظر داریم. چند بازیکن را هم دیده‌ایم که شرایط مورد نظرمان را نداشتند.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اعلام حمایت از کارلوس کی‌روش برای آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران در راه جام جهانی تاکید کرد: حمایت من از تیم ملی است و شخص خاصی مد نظرم قرار ندارد. اولویت ما تیم ملی است و دوست داریم این تیم در جام جهانی موفق باشد.

فرکی افزود: ما نمی‌دانیم آیا از تیم فولاد بازیکنی به تیم ملی دعوت خواهد شد یا نه ولی فرض را بر این می‌گذاریم که ما هم چند بازیکن در تیم ملی داشته باشیم. دوست داریم اگر بازیکنان خود را برای حضور در اردوی آماده‌سازی تیم ملی در اختیار این تیم قرار می‌دهیم، این اتفاق برای سایر تیم‌ها هم رخ بدهد و استثنایی قائل نشوند.

وی تاکید کرد: اگر ما بازیکنان ملی پوش خود را آزاد کنیم ولی سایر تیم‌ها این کار را نکنند، این استثنا می‌شود. البته فعلا چیزی مشخص نیست و باید دید چند بازیکن در تیم ملی خواهیم داشت. اصلا آیا ما بازیکنی در تیم ملی داریم یا خیر. به همین دلیل نمی‌توان از الان درباره آن اظهار نظر کرد.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در پایان درباره مشورت کی‌روش با مربیان لیگ برتر برای انتخاب بهترین بازیکن سال جهان هم گفت: کی‌روش در این خصوص با بنده مشورت کرد. در واقع مارکار آقاجانیان (مربی تیم ملی) در این خصوص از طرف سرمربی تیم ملی با من تماس گرفت. من هم نظرم را درباره بهترین بازیکن جهان دادم و فکر می‌کنم رونالدو را به کی‌روش پیشنهاد دادم.

تیم فوتبال فولاد خوزستان روز جمعه این هفته در چارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال در شهر رشت به مصاف تیم داماش گیلان خواهد رفت.