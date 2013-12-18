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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۱

برنامه هفته چهاردهم و پانزدهم لیگ برتر فوتسال تغییر کرد

برنامه هفته چهاردهم و پانزدهم لیگ برتر فوتسال تغییر کرد

سازمان لیگ فوتسال از تغییر زمان دیدارهای هفته چهاردهم و پانزدهم لیگ برتر فوتسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال از روز سیزدهم دی ماه آغاز می‌شود. برنامه کامل مسابقات هفته چهاردهم و پانزدهم که از سوی سازمان لیگ فوتسال اعلام شده، به شرح زیر است:

هفته چهاردهم
جمعه 92/10/6، ساعت 16
* شهرداری ساوه - ماهان تندیس قم
* شرکت ملی و حفاری - پتروشمی ماهشهر
* شهید منصوری قرچک - میثاق تهران
* تاسیسات دریایی ایران - شهرداری تبریز

جمعه 92/10/13،  ساعت 16
* راه ساری - فرش آرا مشهد
* هلال احمر تبریز - دبیری تبریز
* زمزم اصفهان - گیتی پسند اصفهان


هفته پانزدهم
چهارشنبه92/10/18، ساعت 16
* میثاق تهران - شهرداری ساوه
* راه ساری - شهید منصوری قرچک
* شهردرای تبریز - هلال احمر تبریز
* پتروشیمی ماهشهر - تاسیسات دریایی
* ماهان تندیس قم- زمزم اصفهان
* گیتی پسند - شرکت ملی حفاری، ساعت 17:30
* فرش آرا مشهد - دبیری تبریز، ساعت 17:30

کد مطلب 2198184

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