برنامه هفته چهاردهم و پانزدهم لیگ برتر فوتسال تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال از روز سیزدهم دی ماه آغاز می‌شود. برنامه کامل مسابقات هفته چهاردهم و پانزدهم که از سوی سازمان لیگ فوتسال اعلام شده، به شرح زیر است:

هفته چهاردهم

جمعه 92/10/6، ساعت 16

* شهرداری ساوه - ماهان تندیس قم

* شرکت ملی و حفاری - پتروشمی ماهشهر

* شهید منصوری قرچک - میثاق تهران

* تاسیسات دریایی ایران - شهرداری تبریز

جمعه 92/10/13، ساعت 16

* راه ساری - فرش آرا مشهد

* هلال احمر تبریز - دبیری تبریز

* زمزم اصفهان - گیتی پسند اصفهان



هفته پانزدهم

چهارشنبه92/10/18، ساعت 16

* میثاق تهران - شهرداری ساوه

* راه ساری - شهید منصوری قرچک

* شهردرای تبریز - هلال احمر تبریز

* پتروشیمی ماهشهر - تاسیسات دریایی

* ماهان تندیس قم- زمزم اصفهان

* گیتی پسند - شرکت ملی حفاری، ساعت 17:30

* فرش آرا مشهد - دبیری تبریز، ساعت 17:30