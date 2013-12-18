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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۳۱

کمک 40 تنی روسیه به آوارگان سوری در لبنان

کمک 40 تنی روسیه به آوارگان سوری در لبنان

وزارت امور اضطراری و فوق العاده روسیه از کمک 40 تنی این کشور به آوارگان سوری در لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور اضطراری و فوق العاده روسیه اعلام کرد یک فروند هواپیمای "ایل - 76" این کشور که حامل 40 تن کمکهای انسانی به آوارگان سوری مقیم لبنان بود صبح امروز مسکو را به مقصد بیروت ترک کرد.

این کمکها شامل پوشاک، خوراک، نوشیدنی و چادرهای اسکان موقت است. وزارت امور فوق العاده روسیه هفته گذشته نیز دو فروند هواپیمای حامل 44 تن مواد ضروری و مورد نیاز آوارگان سوری را به شهر لاذقیه سوریه ارسال کرد.

وزارت امور خارجه روسیه پیش از این در بیانیه ای اعلام کرده بود که مسکو به کمکهای انسانی به سوریه ادامه خواهد داد و حل و فصل سیاسی بحران سوریه در اسرع وقت، به رنجها و مشکلات آوارگان سوری پایان خواهد داد.

کد مطلب 2198262

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