به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان در مراسم افتتاح دفتر خدمات بیمه‌ای باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: ما چند اتفاق مهم را در این مدت رقم زدیم. یکی از این کارها تاسیس صندوق پیشکسوتان باشگاه در بورس بود. از طرفی صدمین مدرسه فوتبال فوتبال باشگاه را در سنندج افتتاح کردیم و قصد داریم هزار مدرسه فوتبال را در سراسر کشور راه‌اندازی کنیم.

وی افزود: جوانان اگر می‌خواهند سالم بمانند یا باید به مسجد بروند یا اینکه به سمت فوتبال بیایند ولی شما نگاه کنید که برای جذب جوان‌ها چه برنامه‌ای در دستور کار دارند. این جوان‌ها مشکل ازدواج و اشتغال دارند. من خودم پلیس بودم و می‌دانم که هزاران تن مواد مخدر در کشور همسایه ما تولید می‌‌شود که یکی از معابر آن برای انتقال به اروپا ایران است و با متوجه کردن جوان‌ها به فوتبال باید آنها را از رفتن به سمت مسیر خلاف منع کنیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در بخش دیگری از حرف‌هایش گفت: پرسپولیس پیشکسوتان جذاب و خوشگلی دارد! آنها قبلا برای باشگاه زحمت کشیده‌اند که حالا به دست ما رسیده است و باید به عشق آنها مدارس فوتبال را دایر کنیم. مدارس فوتبال تریبون هستند و فوتبال هم ابزار دین است و کار فرهنگی همین است که انجام می‌گیرد.

رویانیان در پایان حرف‌هایش به شوخی گفت: هواداران پرسپولیس می توانند از بیمه این باشگاه استفاده کنند تا از این طریق هم به باشگاه کمک شود. به شرط اینکه حضرت عباسی جهانگیرزاده پول ما را بدهد!

در این مراسم حمید استیلی، ضیاء عربشاهی، محمد دایی، دکتر زادمهر و چند پیشکسوت باشگاه پرسپولیس به همراه نماینده اردبیل و امام جمعه ایلام حضور داشتند.