به گزارش خبرنگار مهر، مرحله جدید اردوی آمادهسازی تیم فوتبال جوانان ایران قرار است در استان مازندران و در شهرستان بابلسر برگزار شود، به همین دلیل از سوی کادرفنی تیم فوتبال جوانان ایران 27 بازیکن به اردوی آمادهسازی این تیم دعوت شدند.
بازیکنان این تیم باید راس ساعت 12 روز شنبه 30 آذرماه و در آکادمی ملی فوتبال، خود را به کادرفنی و سرپرستی تیم ملی معرفی کنند. همچنین تیم جوانان همان روز از تهران راهی بابلسر میشود و عصر روز پنجشنبه 5 دیماه با پایان این اردو، به تهران باز میگردند.
قرار است در این اردو، تیم فوتبال جوانان ایران سه بازی تدارکاتی با تیمهای سایپا شمال، نساجی قائمشهر و یک تیم از لیگ دو برگزار کند.
محمد بازاج، علی ریگی، سیدسجاد سید، محمدرضا کاوه، میثم جودکی، پیام نیازمند، علی قلیزاده، سیدمجید حسینی، احمد گوهری، سیاوش حق نظری، یحیی نجاریان، محمدرضا سلیمانی، سیدمصطفی هاشمی، محمد سعیدبروایه، مبین عزتی، محمد بذرافشان، آرمین سهرابیان، مهدی امینی، میلاد سرلک، محمد عباسی، امیرحسین کریمی، صادق محرمی، امیرمحمد مظلوم، ایمان سلیمی، مجتبی مقتدایی، یوسف سیدی و علی فتحیان نفرات دعوت شده به این فدراسیون هستند.
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