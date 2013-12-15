به گزارش خبرنگار مهر، علی دوستی‌مهر سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال ایران در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال درباره دیدار با تیم بزرگسالان پرسپولیس، برنامه‌های پیش رو این تیم و استعدادیابی از بازیکنان ایرانی خارج از کشور به نکاتی اشاره کرد.

دوستی‌مهر ابتدا در این مورد بازی با بزرگسالان پرسپولیس گفت: جا دارد از علی دایی و کادرفنی و مدیریتی تیم پرسپولیس که با برگزاری این بازی موافقت کردند، تشکر کنم. اینگونه بازی‌ها برای ما بسیار مهم است زیرا بازیکنان تیم جوانان با بازیکنان بزرگ تنه به تنه می‌شوند و تجربه‌شان بالا می‌رود.

وی با اشاره به اینکه تیم‌های لیگ برتری دیگر هم برای ما حریفان خوبی خواهند بود که در آینده با آنها بازی می‌کنیم و افزود: بازی مقابل پرسپولیس فرصت بسیار خوبی بود و امیدوارم تیمهای بزرگ دیگر مانند استقلال، سپاهان، تراکتورسازی و فولاد هم برای بازی با تیم جوانان ایران برنامه ریزی کنند زیرا در میزان آمادگی ما تاثیر دارد.

سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال ایران در ادامه یادآور شد: تجربه بازی با تیم‌های لیگ برتری را به همراه تیم نوجوانان داشتم که دیدید نتیجه داد و مقابل تیم‌های بزرگی همچون آرژانتین و اتریش در جام جهانی چه نتایجی گرفتیم. در هر حال مقابل پرسپولیس بازی بدی ارائه ندادیم و در نیمه نخست با نفرات اصلی تیم به تساوی بدون گل رسیدیم و در نیمه دوم ترکیب را عوض کردیم و 3 بر صفر شکست خوردیم. البته فرصت‌هایی برای گلزنی داشتیم که مهاجمان کم دقتی کردند.

وی همچنین اظهار داشت: تیم فوتبال زیر 19 سال ایران، تیم خوبی است و می‌تواند جزو چهار تیم برتر آسیا قرار گرفته و سهمیه حضور در جام جهانی جوانان 2015 نیوزیلند را بدست آورد. البته این موفقیت در گرو بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های خوب و پرقدرت است. با توجه به اینکه باشگاه‌ها در تیم جوانان هم بازیکنانی دارند، مطمئنا مدیران عامل هم می‌توانند مقدمات برگزاری این بازیها را فراهم کنند.

دوستی‌مهر درباره میزان آمادگی تیم جوانان هم اظهار کرد: در هر حال تا مسابقات سال آینده در میانمار هنوز فرصت زیادی باقی مانده و نزدیک به 9 ماه وقت داریم اما هنوز یک تیم کامل نبوده زیرا در همه خطوط اشکالاتی داریم که باید برطرف شود. امیدواریم همانطور که رسانه‌ها حامی تیم زیر 17 سال ایران تا جام جهانی بودند، حامی تیم جوانان هم تا صعود به جام جهانی باشند و به تیم ملی کمک کنند.

وی اضافه کرد: برنامه ما فعلا آمادگی برای حضور در رقابتهای جام جهانی کوچک است و به دنبال دیدن بازی‌های تیم‌های همگروهمان یعنی بلاروس، اسلوواکی و فنلاند هستیم. با بلاروس دو بازی تدارکاتی قبل از بازی‌های کرمان داشته‌ایم که یک بازی را برده‌ایم و یک بازی را باخته‌ایم.

سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال ایران همچنین تصریح کرد: البته سال پیش به همراه تیم نوجوانان با فنلاند در همین جام جهانی کوچک روسیه بازی کردیم و تیم اسلوواکی هم از تیم‌های خوب اروپا در رده پایه است. ضمن اینکه در گروه‌های دیگر، تیم‌های خوبی حضور دارند که همه برای قهرمانی به روسیه آمده‌اند. قطعا بازی‌ها در سطح بسیار بالایی برگزار می‌شود و تیم جوانان با قدرت در این رقابتها شرکت می‌کند که از 12 دی‌ماه در سن‌پترزبورگ آغاز می‌شود.

وی درباره استعدادیابی بازيکنان ایرانی خارج از کشور در رده جوانان هم تاکید کرد: ما ایمیلی اعلام کرده‌ایم که بازيکنان ایرانی در هر جای جهان رزومه شان را برای ما بفرستند و البته باید هرکس شرايط حضور در تيم ملي ايران را دارد به ما اعلام کند. فعلا چندین بازیکن ایرانی خارج از کشور برای رزومه فرستاده‌اند و پس از جمع‌بندي‌ نهايي وقتی تعدادشان به عددی قابل توجهی رسید، اردویی سه روزه را برای آنها برگزار می‌کنیم و استعدادیابی را انجام می‌دهیم.

دوستی‌مهر همچنین گفت: هرکدام از این بازیکنان که بتوانند به تیم فوتبال جوانان کمک کنند، انتخاب خواهند شد. این کار استفاده از ظرفیت همه ایرانی‌ها در هرجای جهان است و باید بازیکنان مستعد ایرانی را جمع کنیم که زیر پرچم مقدس کشورمان بتوانند برای موفقیت تیم جوانان ایران تلاش کنند.