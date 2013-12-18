چهارمین جشنواره فرش دستبافت استان مرکزی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر،عزیزالله صدیقی عصر روز چهارشنبه در کمیته فرش استان افزود: این جشنواره از 22 بهمن ماه به مدت یک ماه (تا 22 اسفند) برگزار می شود و در آن از فرش بافان و قالب بافان استان تجلیل می شود.
وي تصريح كرد: اعتمادسازي بين فروشنده و خريدار، ايجاد بازار رقابت بين صنوف، معرفي فرش دستباف استان، آشنايي مصرف كنندگان با برند فرش اراك، رونق اقتصادي و افزايش رضايتمندي مشتريان از طريق فراهم سازي امكان تعويض فرشها از مهمترين اهداف برگزاري اين جشنواره است.
صدیقی همچین از برگزاری نمایشگاه فرش دستباف استان از 17 تا 22 بهمن ماه امسال خبرداد و گفت: برگزاری دوره های آموزشی با همکاری جهاد دانشگاهی، اعزام تیم طراحان و نقاشان به خارج از کشور با پرداخت یارانه مرکز ملی فرش و حذف مالیات بر فروش فرش از دیگر مصوبات این جلسه است.
معاون بازرگاني داخلي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي با اشاره به برگزاري سه دوره كلاس آموزشي بهبافي فرش دستباف در استان اظهارداشت: اين دوره با همكاري اداره كل زندانها و شركت سهامي فرش استان ويژه مددجويان زنداني برگزار شده است.
برگزاری نمایشگاه فرش دستباف استان از 17 تا 22 بهمن
وي تصريح كرد: همچنين كارگاههاي بافت فرش ريزبافت نيز ويژه بانوان زنداني برگزار شده است.
صدیقی همچنين از برگزاري دو دوره آموزشي فرش در قالب طرح آموزش و اشتغال به فرش دستباف خبر داد و اظهار داشت: اين دوره نيز با شركت 35 نفر از خواهران بسيجي علاقمند برگزار شده است.
رئیس کمیته فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بيان كرد: در نيمه نخست سالجاري هزار و 592 فقره كارت قاليبافي در استان صادر و يك هزار و 308 نفر به بيمه معرفي شدهاند.
به گفته وي در اين مدت همچنين يك هزار و 71 گواهي صلاحيت حرفهاي بافندگان با همكاري اداره كل آموزش فني و حرفهاي صادر شده است.
وي با بیان اینکه ماهانه يك هزار و 500 متر فرش توسط بافندگان فرش در اين استان بافته و روانه بازار ميشود خاطرنشان کرد: در حال حاضر 12 هزار بافنده واقعي و 28 هزار بافنده غير واقعي در استان وجود دارد.
وي با بيان اينكه استان مركزي يكي از قطبهاي توليد زيراندازهاي سنتي و فرش دستباف است، بيان كرد: ارزش هر متر مربع فرش دستباف توليدي استان بين 10 تا 22 ميليون ريال است.
معاون بازرگاني داخلي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي با اشاره به شهرت جهاني فرش ساروق اراك و ليليان خمين خاطرنشان ساخت: فرشهاي توليدي استان با نقشههاي كلاسيك و شهري و با طرحهاي شاه عباسي، افشان، لچك ترنج، زيرخاكي، كف ساده، اطلسي، فراهان، اسليمي، مرغ ماهي و مستوفي توليد و روانه بازار ميشود.
نظر شما