حمایتهای تشویقی از راه حل های دانایی محور برای ایجاد اشتغال سبز

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر معصومه ابتکار در مراسم امضای تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه برای حل معضلات زیست محیطی نیازمند پژوهش و تحقیقات هستیم، افزود: یکی از مشکلات موجود در حوزه زیست محیطی عدم مدیریت مناسب منابع است. در حال حاضر منابع آب کشور به دلیل نبود الگوی مناسب به هدر میرود که در این زمینه شرکتهای دانش بنیان با اجرای پروژههای تحقیقاتی میتوانند اقدام به اصلاح الگوی مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی کنند.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، بهینه سازی مصرف انرژی را از دیگر زمینههای اولویت دار در کشور نام برد و اظهار داشت: در زمانی که دما کاهش مییابد مصرف انرژی در بخش خانگی افزایش مییابد که این امر افزایش آلودگی را در شهرها به دنبال دارد.
وی با ابزار تاسف از اینکه در سالهای اخیر منابع گازی کشور افزایش نیافته است، ادامه داد: از این رو با محدودیتهای جدی در تامین گاز مواجه هستیم و انتخابهای سختی را پیش رو دایم که یا باید مصارف صنعتی را محدود کنیم و یا مصارف نیروگاهی.
ابتکار خاطر نشان کرد: در صورتی که مصارف نیروگاهی را کاهش دهیم نیروگاهها ناگزیر از مصرف سوخت مازوت هستند که در این صورت افزایش آلودگیهای شهرها را شاهد خواهیم بود به دلیل اینکه نیروگاه ها مجبور به استفاده از مازوت هستند.
وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد از گاز رسانی در شهرها است، یادآور شد: از این رو نیاز به برنامه ریزی جدی برای کاهش مصرف شهری با همکاری شرکتهای دانش بنیان هستیم.
ابتکار با تاکید بر کاربردی کردن فناوریهای نوین در این زمینه اضافه کرد: در همه حوزههای محیط زیست نیاز به فناوریهای جدید هستیم که با امضای تفاهم نامه همکاری با معاونت علمی زمینه اشتغال مناسبی برای بسیاری از فارغ التحصیلان این حوزه ایجاد خواهد شد.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، از اقداماتی برای تشویق شرکتهای دانش بنیان برای ارائه راه حلهای مبتنی بر دانایی خبر داد و اظهار داشت: با اعطای مشوقهایی به شرکتهای دانش بنیان برای ارائه راه حلهای مبتنی بر دانایی و علم آنها را ترغیب به ایجاد مشاغل سبز خواهیم کرد.
وی برگزاری نمایشگاه ملی محیط زیست را از جمله اقدامات حمایتی این سازمان نام برد و یادآور شد: این نمایشگاه در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
ابتکار اصلاح و اجرایی کردن برنامههای مربوط به صنایع سبز را از دیگر اقدامات این سازمان ذکر کرد و گفت: در این دوره سعی خواهد شد تا با شاخص گذاری دقیق، پایشهای زیست محیطی صنایع به صورت دقیق اجرایی شود.
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