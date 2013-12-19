به گزارش خبرنگار مهر، آتیلا حجازی عصر امروز پس از تساوی مقابل ذوبآهن اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به بازی هفته گذشته تیمش مقابل پرسپولیس تهران اظهار داشت: هیچ کس فکر نمیکرد که تیم ما مقابل پرسپولیس اینگونه نتیجه بگیرد و ما انتظار آن را نداشتیم اما تلاش کردیم که شرایط روحی بازیکنان را بهبود بخشیم.
وی با بیان اینکه مس کرمان در نیمه دوم موقعیتهای خوبی به دست آورد، افزود: تیم ما در نیمه نخست بازی سردرگم بود اما در نیمه دوم بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت و تماشاگران توانستند از موقعیتهای خود به خوبی استفاده کنند.
مربی تیم فوتبال مس کرمان بیان داشت: اگرچه ذوبآهن در نیمه دوم بازی نیز موقعیت داشت و در یک موقعیت توپ را به تیر دروازه زد، با این حال تیم مس حاکم مسابقه بوده و عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشت.
وی با اشاره به مسابقات آینده تیم مس کرمان گفت: ما 11 هفته پیشرو داریم و تلاش میکنیم که در این مدت نهایت امتیازات را کسب کرده و به پیروزی برسیم زیرا بازیکنان ما تلاش بسیاری میکنند و به دنبال این هستند که مس کرمان سقوط نکند.
حجازی با بیان اینکه حرفی درباره تاثیر تقوی در شرایط مس نمیزنم، ادامه داد: به هر حال هر مربی با سلایق خاصی قدم به مسابقه میگذارد و من در این زمینه حرفی بر زبان نمیآورم زیرا مدیران باشگاه باید درباره آن صحبت کنند.
وی با بیان اینکه ذوبآهن از یک توپ بادآورده استفاده کرد، اضافه کرد: به نظر من شرایط خط دفاعی تیم مس کرمان خوب است و من از وضعیت آنها رضایت دارم.
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