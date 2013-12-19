  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۵۰

حجازی پس از تساوی با ذوب‌آهن:

مس کرمان بر ذوب‌آهن حاکم بود/ از مدافعان رضایت داریم

مس کرمان بر ذوب‌آهن حاکم بود/ از مدافعان رضایت داریم

اصفهان – خبرگزاری مهر: مربی تیم فوتبال مس کرمان گفت: اگرچه ذوب‌آهن در دیدار با تیم ما چند موقعیت داشت اما مس کرمان در بازی امروز بر ذوب‌آهن حاکم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آتیلا حجازی عصر امروز پس از تساوی مقابل ذوب‌آهن اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به بازی هفته گذشته تیمش مقابل پرسپولیس تهران اظهار داشت: هیچ کس فکر نمی‌کرد که تیم ما مقابل پرسپولیس اینگونه نتیجه بگیرد و ما انتظار آن را نداشتیم اما تلاش کردیم که شرایط روحی بازیکنان را بهبود بخشیم.

وی با بیان اینکه مس کرمان در نیمه دوم موقعیت‌های خوبی به دست آورد، افزود: تیم ما در نیمه نخست بازی سردرگم بود اما در نیمه دوم بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت و تماشاگران توانستند از موقعیت‌های خود به خوبی استفاده کنند.

مربی تیم فوتبال مس کرمان بیان داشت: اگرچه ذوب‌آهن در نیمه دوم بازی نیز موقعیت داشت و در یک موقعیت توپ را به تیر دروازه زد، با این حال تیم مس حاکم مسابقه بوده و عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشت.

وی با اشاره به مسابقات آینده تیم مس کرمان گفت: ما 11 هفته پیش‌رو داریم و تلاش می‌کنیم که در این مدت نهایت امتیازات را کسب کرده و به پیروزی برسیم زیرا بازیکنان ما تلاش بسیاری می‌کنند و به دنبال این هستند که مس کرمان سقوط نکند.

حجازی با بیان اینکه حرفی درباره تاثیر تقوی در شرایط مس نمی‌زنم، ادامه داد: به هر حال هر مربی با سلایق خاصی قدم به مسابقه می‌گذارد و من در این زمینه حرفی بر زبان نمی‌آورم زیرا مدیران باشگاه باید درباره آن صحبت کنند.

وی با بیان اینکه ذوب‌آهن از یک توپ بادآورده استفاده کرد، اضافه کرد: به نظر من شرایط خط دفاعی تیم مس کرمان خوب است و من از وضعیت آنها رضایت دارم.

 

کد مطلب 2199205

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها