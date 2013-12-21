کنفرانس ژنو2 بدون بررسی کناره گیری اسد بی نتیجه خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه اظهار داشت: کنفرانس ژنو 2 در صورت عدم بررسی باقی ماندن بشار اسد رئیس جمهور سوریه در قدرت، موفقیت آمیز نخواهد بود.

وی افزود: برگزاری کنفرانس ژنو دو به تنهایی نمی تواند هدف باشد. اگر این کنفرانس به باقی ماندن بشار اسد در قدرت منجر شود احتمال کمی وجود دارد که بحران سوریه از طریق سیاسی حل شود.

اولاند بدون اشاره به نقش فرانسه و دیگر کشورهای غربی در کنار رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس و ترکیه در آوارگی و مشکلات روزافزون ملت سوریه به سبب حمایتهای گسترده مالی و تسلیحاتی از گروههای تروریستی مزدور افزود: بحران در سوریه با توجه به شمار افراد کوچ کرده و آوارگان و وضعیت انسانی به خطرناک ترین مرحله خود رسیده است.

وی همچنین اعلام کرد: اتحادیه اروپا با کمکهای دو میلیارد دلاری به سوریه در صدر سازمانهای امداد رسان به این کشور قرار دارد.