به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری، عصر سهشنبه در نشست با مدیر عملیات عمومی خارگ، با اشاره به جایگاه ممتاز جزیره خارگ در منظومه اقتصادی و امنیت انرژی کشور، بر ضرورت توجه همزمان صنعت نفت به مأموریتهای کلان ملی و مسئولیتهای اجتماعی در قبال مردم این منطقه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه خارگ یکی از ارکان اصلی صادرات نفت و پشتوانه مهم اقتصاد کشور است، اظهار داشت: این جزیره در کنار نقش حیاتی خود در چرخه انرژی، محل زندگی مردمی شریف و صبور است که سالها در همزیستی با صنعت نفت، سهم بزرگی در پایداری این بخش راهبردی ایفا کردهاند و توجه به مسائل معیشتی، خدماتی و رفاهی آنان یک ضرورت انکارناپذیر است.
نایبرئیس مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از تلاشهای کارکنان صنعت نفت افزود: استمرار تولید، صادرات و صیانت از تأسیسات حیاتی کشور، مرهون مجاهدت شبانهروزی نیروهای متخصص و متعهد است و این تلاشها زمانی کامل میشود که آثار آن در بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه نیز بهصورت ملموس دیده شود.
آیتالله حسینی بوشهری با تأکید بر اهمیت انسجام و یکپارچگی از طریق مدیریت عملیات عمومی تصریح کرد: ساماندهی امور پشتیبانی، خدماتی و زیرساختی در خارگ، نقشی تعیینکننده در پایداری فعالیتهای صنعت نفت دارد و تقویت این بخش، نهتنها یک اقدام اجرایی بلکه یک سرمایهگذاری راهبردی برای آینده جزیره خارگ است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی میان همه ارکان حاکمیتی تصریح کرد: پیشبرد امور در مناطق راهبردی همچون خارگ، نیازمند وحدت، هماهنگی و تعامل مستمر میان مجموعه دولت، نهادهای اجرایی، امام جمعه، نیروهای نظامی و انتظامی و مدیران صنعت نفت است. این همدلی و انسجام، ضامن امنیت پایدار، آرامش اجتماعی و تداوم خدمترسانی به مردم خواهد بود و هر جا این همگرایی تقویت شده، نتایج آن در ارتقای کارآمدی و رضایتمندی عمومی بهروشنی قابل مشاهده است.
