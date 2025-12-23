  1. استانها
  2. بوشهر
۲ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۲

تأکید نایب‌رئیس مجلس خبرگان بر لزوم تحقق مسئولیت اجتماعی در خارگ

بوشهر- نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری بر ضرورت توجه هم‌زمان صنعت نفت به نقش ملی خود و مسئولیت‌های اجتماعی در قبال مردم خارگ تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری، عصر سه‌شنبه در نشست با مدیر عملیات عمومی خارگ، با اشاره به جایگاه ممتاز جزیره خارگ در منظومه اقتصادی و امنیت انرژی کشور، بر ضرورت توجه هم‌زمان صنعت نفت به مأموریت‌های کلان ملی و مسئولیت‌های اجتماعی در قبال مردم این منطقه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه خارگ یکی از ارکان اصلی صادرات نفت و پشتوانه مهم اقتصاد کشور است، اظهار داشت: این جزیره در کنار نقش حیاتی خود در چرخه انرژی، محل زندگی مردمی شریف و صبور است که سال‌ها در هم‌زیستی با صنعت نفت، سهم بزرگی در پایداری این بخش راهبردی ایفا کرده‌اند و توجه به مسائل معیشتی، خدماتی و رفاهی آنان یک ضرورت انکارناپذیر است.

نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از تلاش‌های کارکنان صنعت نفت افزود: استمرار تولید، صادرات و صیانت از تأسیسات حیاتی کشور، مرهون مجاهدت شبانه‌روزی نیروهای متخصص و متعهد است و این تلاش‌ها زمانی کامل می‌شود که آثار آن در بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه نیز به‌صورت ملموس دیده شود.

آیت‌الله حسینی بوشهری با تأکید بر اهمیت انسجام و یکپارچگی از طریق مدیریت عملیات عمومی تصریح کرد: ساماندهی امور پشتیبانی، خدماتی و زیرساختی در خارگ، نقشی تعیین‌کننده در پایداری فعالیت‌های صنعت نفت دارد و تقویت این بخش، نه‌تنها یک اقدام اجرایی بلکه یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده جزیره خارگ است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان همه ارکان حاکمیتی تصریح کرد: پیشبرد امور در مناطق راهبردی همچون خارگ، نیازمند وحدت، هماهنگی و تعامل مستمر میان مجموعه دولت، نهادهای اجرایی، امام جمعه، نیروهای نظامی و انتظامی و مدیران صنعت نفت است. این همدلی و انسجام، ضامن امنیت پایدار، آرامش اجتماعی و تداوم خدمت‌رسانی به مردم خواهد بود و هر جا این هم‌گرایی تقویت شده، نتایج آن در ارتقای کارآمدی و رضایتمندی عمومی به‌روشنی قابل مشاهده است.

