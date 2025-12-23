نمایشگاه کتاب شاهرود گشایش یافت؛ میزبانی تا پانزدهم دی

محمد تقی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح نمایشگاه بزرگ کتاب شاهرود در محل فرهنگسرای مهر اداره فرهنگ ارشاد این شهر خبر داد و اظهار کرد: نمایشگاه تا پانزدهم دی‌ماه پذیرای علاقه‌مندان به کتاب و فرهنگ مطالعه خواهد بود.

وی افزود: این رویداد فرهنگی به مدت ۱۵ روز فرصت مناسبی برای دسترسی علاقه‌مندان به کتاب و محصولات فرهنگی است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شاهرود هدف از برگزاری این نمایشگاه را توسعه و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی برشمرد و بیان داشت: حمایت از ناشران و نویسندگان و ایجاد فضای فرهنگی پویا برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان شهرستان دیگر مزایای این رویداد است.