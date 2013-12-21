نتایج مسابقات قرآنی تسنیم در استان سمنان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری ظهر شنبه در نشستی با فعالان قرآنی شهرستان شاهرود در محل دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود اظهار داشت: مسابقات قرآنی تسنیم هفتم آذرماه سالجاری با شرکت 23 نفر از سطح استان در پنج رشته برگزار شد.

وی قرائت، ترتیل، حفظ دو جزء، حفظ سوره منتخب و حفظ پنج جزء را از جمله رشته های مسابقات قرآنی تسنیم در استان سمنان برشمرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: در پایان مسابقات، در رشته قرائت قرآن کریم، محمد دلالی از سازمان تبلیغات اسلامی توانست حد نصاب امتیاز لازم را کسب و رتبه اول را از آن خود کند.

شکری افزود: در رشته ترتیل قرآن کریم نیز حجت‌الاسلام حمید عبداللهیان رتبه دوم را کسب کرد.

وی تصریح کرد: در رشته های حفظ دو جزء و پنج جزء و حفظ سوره منتخب نیز هیچ فردی موفق به کسب رتبه برتر نشد.

لازم به ذکر است مطابق آئین نامه مسابقات، حداقل امتیاز لازم رتبه اول برای رشته های قرائت و ترتیل 80 و حداقل امتیاز لازم رتبه دوم 75 بوده است.

نفر برتر هر رشته به مرحله کشوری که بهمن ماه سالجاری در تهران برگزار خواهد شد راه پیدا می‌کند.