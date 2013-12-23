به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی که در نشست خبری قبل از دیدار سه شنبه تیمش برابر داماش گیلان در محل سالن کنفرانس سازمان لیگ با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب به شرایطی که برای تیم داماش بوجود آمده است اشاره کرد و گفت: مسئولان کشور ما باید نگاه ویژه ای به عواطف و احساسات هواداران داشته باشند. داماش تیم پرطرفداری است که از مربی جوانی هم برخوردار است. داماش را جوانان رشتی دوست دارند. ما باید برنامه ریزی کنیم که کار به اینجا نکشد. عابدینی دست تنهاست. امیدوارم دولت آقای روحانی نگاه ویژه ای به ورزش داشته باشد. 31 سال است که ما برنامه خاصی برای ورزش نداریم. برای سپاهان برنامه ریزی خوبی صورت گرفته و حالا نتیجه اش را می گیرد. برای من جای تعجب دارد که این کشور با این همه پتانسیل چرا باید فوتبالش اینطور باشد.

وی ادامه داد: مگر می شود 31 سال از انقلاب بگذرد و هیچ دولتی برای فوتبال برنامه خاصی نداشته باشد. با ریش گرو گذاشتن و من بمیرم و تو بمیری نمی شود فوتبال را اداره کرد. باید نگاه به فوتبال و ورزش عوض شود و با برنامه مدون کار را پیش ببرند. یک مدیر علاقمند به سرمایه گذاری در فوتبال است اما مدیر بعدی این کار را نمی کند و تیم می رود دسته دوم. ما نگران تیم های سازنده ای هستیم که الان دارند از بین می روند. مگر می شود بی توجه بود و بعد انتظار داشت که فوتبال نتیجه بگیرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال افزود: ما مشکل سخت افزاری داریم که 15 سال است نتوانسته ایم ورزشگاه نقش جهان را آماده کنیم. باید مدیران لایق داشته باشیم و با برنامه ریزی دقیق مشکلات را از بین ببریم. ما الان نگران شرایط استقلال هم هستیم. قلم ها علیه مربیان است که این چه فوتبال و کیفیتی است. ما از نظر هوش انسانی جزو چند کشور اول جهان هستیم.

ما بازی سختی برابر داماش داریم چرا که این بازی معمولا انتحاری می شود. آنالیز خوبی از این تیم کرده ایم و می دانیم مهاجمان خوبی دارند. ما برای خط هافبک و حمله آنها برنامه ریزی کرده ایم. ما چند بازیکن مصدوم داریم. نظری هم امروز وضعیتش مشخص می شود. ما هیچ وقت به 18 نفر نمی رسیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد وضعیت منتظری، ساموئل و بازیکن برزیلی نیز گفت: موضع ام را در مورد منتظری گفته ام و دوست ندارم از تیم ما برود. اگر می دانستم می خواهد برود حدال یک مدافع جذب می کردیم. منطقی نیست که یک تیم بخواهد با دو مدافع در سه جام شرکت کند. ساموئل وقتی پول نگرفته نمی توانیم بگوییم بیا سر تمرین. فعلا وضعیت ما همین است.

وی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود شما فصل آینده در استقلال نیستید و می خواهید به راه آهن بروید گفت: اولا من استقلال را با همه وجودم دوست دارم. وقتی دسته سوم بودیم و پانزدهم بودیم مال من بوده که خوشحالم در این زمان ها من در استقلال بودم. وقتی ما دو پیروزی به دست می آوریم نمی دانم این شایعات از کجا درمی آید. اول باید ببینیم مردم سال آینده ما را می خواهند. اگر نخواهند باید برویم جای دیگر. الان تمام فکر من این است که استقلال به شرایط آرمانی اش برسد.

قلعه نویی در مورد تغییر مدیریت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: بحث من این است که یک مدیرعامل دارد زحمت می کشد. در کنار او سایر مسئولان باشگاه هم زحمت می کشند. ما توانستیم با شرایطی سخت تیم را در این جایگاه نگه داریم. فتح الله زاده در شرایط سخت تیم را کمک و حمایت کرده. او عاشق استقلال است و در هر شرایط سختی به تیم کمک کرده است.

امیر قلعه نویی در مورد دلایل عدم استقبال تماشاگران از بازیهای لیگ گفت: خیلی علت ها دارد. یکی از علت هایش به نظر من از چند سال پیش برنامه ریزی شده بود که فوتبال را از خانواده ها بکشند بیرون. این را با برنامه انجام دادند و به خواسته خودشان هم رسیدند. در باشگاه های تهران 50 هزار نفر کمتر نمی آمد. برخی دوست داشتند فوتبال از خانواده ها بیاید بیرون. بقیه حرف هایم را هم در جایی که باید می زدم، زدم. عوامل دیگری هم دارد. مثل اینکه تیم ها خوب بازی نمی کنند. قیمت بلیت ها هم گران است. زمین هم یکی از مشکلات است که البته این مشکل در افغانستان حل شده است. برخی برنامه های تلویزیونی هم در این فراری دادن تماشاگران بی تاثیر نبوده و باعث شده فوتبال از خانواده ها دور شود.

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و داماش گیلان در هفته بیستم سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ساعت 16:25 روز سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.