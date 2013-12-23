کاروان نمادین اهل بیت (ع) در دامغان به حرکت درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، عزاداران دامغانی در سالروز اربعین حسینی با برپایی دستجات همراه با به حرکت در آوردن نمادین کاروان اهل بیت (ع) از جوار آستان مقدس امامزادگان جعفر و محمد (ع) تا حسینیه اعظم معصوم زاده، ارادت و مودت خود به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران با وفایش ابراز کردند.

اجرای بازخوانی صحنه کربلا و مداحی یکی از ذاکران آل الله و قرائت زیارت اربعین اباعبدالله الحسین (ع) از دیگر برنامه های این آئین سوگواری بود.

همچنین مشابه این برنامه ها در دیگر شهرها و روستاهای شهرستان دامغان برگزار شد.

عزداری و سوگواری اربعین با حرکت نمادین کاروان اهل بیت (ع) از شام به کربلا معلی از سوی هیئت عزادارن حسینیه اعظم معصوم زاده، مرکز فرهنگی قرآنی و کانون مذهبی امام حسن مجتبی(ع) و با همکاری ادارات تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه و شورای هیئت های مذهبی شهرستان دامغان برگزار شد.