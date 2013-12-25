برگزاری یادواره شهدا موجب تثبیت دین و مذهب مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد زمردیان شامگاه روز سه شنبه در مراسم یادواره 15 شهید شهر فیرزوان نهاوند در مسجد جامع این شهر اظهار داشت: امروز سربلندی، عزت و افتخار ملت ایران در جهان از برکت خون شهدا حاصل شده و شهدا با تاسی از امام حسین(ع) نقش مهمی در دفاع از کیان اسلامی داشته اند.

زمردیان گفت: برگزاری یادواره شهدا، گامی در راستای پاسداشت ایثارگری و رشادت این دلاورمردان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه محسوب می شود.بهره مندی از محضر والدین معظم شهدا، افتخاری بزرگ برای ما است.

وی افزود: شهدا با خون خود فضای امن برای جامعه به ارمغان آوردند و روحیه شهادت طلبی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بیمه کردند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس همدان با تاکید بر اینکه برگزاری یادواره شهدا تاثیر همه جانبه‌ای بر فضای جامعه دارد خاطر نشان ساخت: تاثیر فرهنگی یادواره شهدا در فضای جامعه با توجه به شرایط کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری از اهمیت بسیاری برخوردار است.

محمد جواد زمردیان با بیان اینکه شهدا انسان های شایسته ای بوده اند و مصیبت ها و دردهایی که در کربلای ایران کشیده اند باعث شده رحمت خداوند بر ملت ایران فرود آید، ابراز داشت: لازم است به یاد داشته باشیم ترویج فرهنگ شهید و شهادت نقش مهمی در خنثی سازی توطئه های دشمنان دارد.

تبعیت از ولایت و تأکید بر حفظ حجاب و صیانت از دستاورد‌های انقلاب اسلامی

زمردیان با قرائت جملاتی از وصیت‌نامه شهدای هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: تبعیت از ولایت و اوامر رهبری و ولایت‌فقیه و تأکید بر حفظ حجاب و صیانت از دستاورد‌های انقلاب اسلامی از ارکان مهم وصایای اصلی شهدای انقلاب و اسلام است.

وی گفت: تناسبی زیبا و پرمعنا میان هویت و رویداد عاشورا با هویت بسیج و شهادت وجود دارد که توجه و تامل در آن بسیار ارزشمند و والا است و ملت ایران اسلامی بر این اعتقاد است که بسیج مولود مبارک عاشورا و فرهنگ شهید و بسیجی برگرفته از فرهنگ غنی عاشورا به همراه شور حسینی است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس همدان یکی از اهداف اساسی برگزاری مراسم یادواره شهدا به صورت دوره‌ای و در سطح روستاها و شهرستان را نشر و ایثار فرهنگ مقاومت و ترویج فرهنگ جهاد و شهادت عنوان کرد و بیان داشت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و تجدید بیعت با آنان و آرمان‌های والای شهدا از دیگر اهداف برگزاری چنین مراسم‌هایی است.

محمد جواد زمردیان بیان داشت: عزت، اقتدار و سربلندی که امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی در دنیا به آن رسیده و به آن افتخار می‌کند به برکت اسلام، رهبری خردمندانه امام راحل و مقام معظم رهبری و خون شهدا و از خود گذشتگی خانواده‌های ایثارگران است.

زمردیان افزود: این گونه یادواره‌ها قدمی در راه پاسداری از خون شهدا در راستای آشنایی آحاد مردم به خصوص جوانانی است که در عرصه جنگ نبوده و فقط شاهد خاطرات آن‌ها هست.