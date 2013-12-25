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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۰۳

فنونی زاده در گفتگو با مهر:

ترکیب تیم ملی فوتبال برای جام جهانی خوب است/ ضرورت استفاده از رحمتی و عقیلی در ترکیب

ترکیب تیم ملی فوتبال برای جام جهانی خوب است/ ضرورت استفاده از رحمتی و عقیلی در ترکیب

شهرکرد - خبرگزاری مهر: فوتبالیست پیشکسوت کشور گفت: ترکیب فعلی تیم ملی فوتبال برای جام جهانی خوب است.

مرتضی فنونی زاده در گفتگو با مهر در پاسخ به سئوال" نظر شما در رابطه با ترکیب فعلی تیم ملی برای مسابقات جام جهانی چیست؟" اظهار داشت: 90 درصد ترکیب تیم ملی مشخص است و بچه هایی که آقای کی روش انتحاب کرده خوب است.

وی ادامه داد: ترکیب تیم ملی فوتبال برای جام جهانی خوب است.

فنونی زاده یادآور شد: بهتر است عقیلی و رحمتی نیز به تیم ملی دعوت شود و در ترکیب قرار گیرندو از تجربیات آنها استفاده شود، زیرا که مسابقات جام جهانی است و میدان بزرگی است.

بازیکن اسبق تیم ملی با بیان اینکه امیدواریم در مسابقات جهانی فوتبال این دوره نتایج خوبی کسب کنیم، اظهار داشت: ایران استعدادهای بالایی در فوتبال دارد و باید با مدیریت مناسب و ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی این استعدادها تلاش کرد.

 

کد مطلب 2202159

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