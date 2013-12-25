ترکیب تیم ملی فوتبال برای جام جهانی خوب است/ ضرورت استفاده از رحمتی و عقیلی در ترکیب

مرتضی فنونی زاده در گفتگو با مهر در پاسخ به سئوال" نظر شما در رابطه با ترکیب فعلی تیم ملی برای مسابقات جام جهانی چیست؟" اظهار داشت: 90 درصد ترکیب تیم ملی مشخص است و بچه هایی که آقای کی روش انتحاب کرده خوب است.

وی ادامه داد: ترکیب تیم ملی فوتبال برای جام جهانی خوب است.

فنونی زاده یادآور شد: بهتر است عقیلی و رحمتی نیز به تیم ملی دعوت شود و در ترکیب قرار گیرندو از تجربیات آنها استفاده شود، زیرا که مسابقات جام جهانی است و میدان بزرگی است.

بازیکن اسبق تیم ملی با بیان اینکه امیدواریم در مسابقات جهانی فوتبال این دوره نتایج خوبی کسب کنیم، اظهار داشت: ایران استعدادهای بالایی در فوتبال دارد و باید با مدیریت مناسب و ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی این استعدادها تلاش کرد.