سیدرضا افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص خبر عدم تمدید قرارداد خسوس کاندلاس و احتمال حضور یک مربی ایرانی روی نیمکت تیم ملی در مسابقات جام ملت‌های آسیا، اظهار داشت: این خبر درست نیست. بعد از مشکلات مالی که برای کمیته ملی المپیک پیش آمد، کمیته فوتسال خودش تصمیم گرفت که پول قرارداد سرمربی تیم ملی را بدهد. الان وزارت ورزش و یا کمیته المپیک بودجه ما را نمی‌دهند که بخواهند برای ما تصمیم بگیرند.

وی افزود: شاید اگر وزارت ورزش مطلع شود که ما بابت خسوس از آنها پول نمی‌گیریم، مطمئنا این حرف خود را برای عدم تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی پس می‌گیرند. ضمن اینکه وزارت ورزش هر تصمیمی بگیرد آنرا با علی کفاشیان در میان می‌گذارد و کفاشیان هم چیزی در اینباره به ما نگفته است.

سرپرست کمیته فوتسال در پایان گفت: شاید مطرح کردن تغییر سرمربی ایران در جام ملت‌ها و حضور یک مربی ایرانی روی نیمکت ایران جو سازی باشد که بعضی از دوستان پشت آن باشند. من با اطمینان به شما می‌گویم که چنین اتفاقی نمی‌افتد.