توجه به روستائیان و عشایر، حمایت از بخش تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شیری چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر عدم غفلت از روستاها و عشایر به عنوان منبع اصلی تولید درکشور که نتیجه آن کاهش میزان تولید درکشور خواهد بود، افزود: ساکنین مناطق روستایی باید از امکاناتی مانند گاز و آب برخوردار و مشکلات کشاورزی آنان نیز رفع شود تا به زندگی در روستا دلگرم شوند.

نماینده مردم هشترود وچاراویماق در مجلس شورای اسلامی گفت: آینده روزهای آینده، بودجه سال 93 بصورت کلیات بررسی و سپس به صورت جزئی در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.