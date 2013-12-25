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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۲۹

شیری:

توجه به روستائیان و عشایر، حمایت از بخش تولید است

توجه به روستائیان و عشایر، حمایت از بخش تولید است

تبریز – خبرگزاری مهر: نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به روستائیان وعشایر، حمایت از بخش تولید است و برای حمایت از آنان در راستای توسعه پایدار، باید اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سال آتی مورد بازبینی قرارگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شیری چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر عدم غفلت از روستاها و عشایر به عنوان منبع اصلی تولید درکشور که نتیجه آن کاهش میزان تولید درکشور خواهد بود، افزود: ساکنین مناطق روستایی باید از امکاناتی مانند گاز و آب برخوردار و مشکلات کشاورزی آنان نیز رفع شود تا به زندگی در روستا دلگرم شوند.

نماینده مردم هشترود وچاراویماق در مجلس شورای اسلامی گفت: آینده روزهای آینده، بودجه سال 93 بصورت کلیات بررسی و سپس به صورت جزئی در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 2202449

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